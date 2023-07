HipHop-Recap: Mit Casper & Cro, Layla, Haiyti und PARTYNEXTDOOR

Wir haben uns die Releases von Casper & Cro, Layla, Haiyti und PARTYNEXTDOOR angehört und bewertet.

Wieder einmal ist es soweit: Der Release-Friday ist am Start und bringt uns melancholische Rückblicke, Liebesdramen und sommerliche Vibes. Wir haben uns die Releases von Casper featuring Cro, Layla, Haiyti und PARTYNEXTDOOR angeschaut und geben euch hier unser Resümee.

Casper ft. Cro – „Sommer“

Casper hat bereits sein sechstes Album NUR LIEBE, IMMER für den 24. November angekündigt. Für die zweite Single-Auskopplung „Sommer“ lässt er dafür mit Cro ein alte Liebe wieder aufblühen. Denn die beiden Rapper arbeiteten bereits 2012 gemeinsam an der Single „Nie wieder“, die damals eher unangekündigt erschien. Im Video zu „Sommer“ befinden sich die beiden Deutschrapper vor einem Wohnhaus, auf dessen Balkone die verschiedenen Leben der Nachbarschaft zu sehen sind. Auf einem Beat von Hitimpulse und nilly reflektiert Casper über sich und sein Leben. Eventuelle verpasste Gelegenheiten, das Gefühl von Kälte und Einsamkeit, das eine Sehnsucht auf Sonnenstrahlen und Wärme entfacht.

„Kalender sagt „Mai“, doch es fühlt sich an wie Winter/Solang ich mich erinner‘, immer nur der Spinner/Jalousie zu, denn im Kopf ist Gewitter“

Passend zum Songtitel werden die Lyrics von einer sommerlich-ruhigen Melodie unterstrichen. Ein Musikstil, der sich sowohl an den typischen Rapstil von Casper als auch Cro anschmiegt und uns den Sommer versüßt, ohne dabei pseudo-optimistisch zu sein.

Layla – „Fruchtsaft“

Apropos Sommervibes! Layla nimmt uns in dem Video zu „Fruchtsaft“ mit an den Pool und zum Strand. Nach ihrer zuvor veröffentlichten Single „Waterloo“, in der sie einer vergangenen Liebesgeschichte nachtrauert, liefert uns die Rapperin nun Selbstbewusstsein und positive Energie. Ihr Rapstil erinnert dabei sehr an ihre 2021 veröffentlichte EP TRABOE, in der sie sich selbst und ihr Können zelebriert. Ganz gegensätzlich zu ihrer EP ist jedoch der Beat von „Fruchtsaft“. Es ist kein lässiger HipHop-Sound mehr, denn Stoopid und Oh.no.ty. bringen durch elektronische Elemente Dynamik in den Song.

Layla veröffentlichte im vergangenen Jahr bereits ihre beiden Songs „Pose“ und „Poster Girl“. Während die letztere Single ihren alten Flow widerspiegelt, wagt sich Layla mit „Pose“ und „Furchtsaft“ an einen neuen musikalischen Stil – der ihr sehr gut steht.

Haiyti – „Sag mir“

Nach ihrem Anfang Juni veröffentlichten Track „Leicht Mit Dir“ kommt nun die lyrische Fortsetzung durch „Sag Mir“. Während uns Haiyti in „Leicht mit dir“ von einer toxischen Liebesgeschichte erzählt, in der sich die Anwesenheit der anderen Person besser anfühlt als sie sollte, scheint Haiyti in „Sag mir“ mit dem alten Drama abgeschlossen zu haben. Auf einem Beat von Bounce Brothas rappt die 30-Jährige über einen imaginären Partner in Crime, den sie im Nachtleben sucht, aber bislang noch nicht gefunden hat:

„Sag mir, sag mir, wo du bist/Denn es gibt kеin Weg zurück für mich/Bisher hab ich noch kein Glück gehabt/Und vielleicht gibt es dich auch nicht“

PARTYNEXTDOOR – „Resentment“

In „Resentment“ spricht PARTYNEXTDOOR über eine Partnerschaft, bei der man sich nicht auf den anderen verlassen kann. Eine Beziehung, in der der nötige Respekt und das Vertrauen fehlen. Begleitet von einem smoothen und PARTYNEXTDOOR-typischen Beat, schließt der US-Rapper mit der Liebesgeschichte ab:

“Thinking about getting even, but I ain’t even aspire to get that low/I just want to know what we’re waiting for, baby/I won’t keep bringing up the past, I won’t keep trying to run it back/I won’t keep standing for it (lack of respect)“

Eine ähnliche Thematik findet sich auch in seiner zuletzt veröffentlichten Single „Her Old Friends“. Darin rappt der 30-Jährige über sein Misstrauen gegenüber einer Frau, die von ihren alten Freunden durch Nichtstun ermutigt wird fremdzugehen.