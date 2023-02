„We need to talk about Kanye“: BBC kündigt Dokumentation über Kanye West an

Die BBC hat eine neue Dokumentation des Investigativ-Journalisten Mobeen Azhar angekündigt. Der Arbeitstitel des Projekts lautet: „We need to talk about Kanye“. Das Projekt flankierend, soll mit „The Kanye Story“ eine achtfolgige Podcast-Reihe erscheinen. Über den Release-Termin ist nur bekannt, dass er in den nächsten Monaten bekanntgegeben werden soll.

Der federführende Azhar hat sich in der Vergangenheit bereits mit zwei anderen komplexen Musiker*innen-Geschichten befasst. 2015 produzierte er die Dokumentation „Haunting for Prince’s Vault“ über Prince, mit dem sich auch sein erstes Buch befasste. 2021 widmete er sich dann mit „The Battle for Britney“ dem Kampf der #freebritney-Bewegung. Für seine Arbeit an diversen anderen Programmen hat er seit 2017 eine Reihe von Preisen erhalten.

Anlass der Aufarbeitung des Falls Kanye West sind dessen antisemitische Aussagen und die immer noch bestehende Möglichkeit, dass er sich 2024 wirklich zum Rennen um die US-amerikanische Präsidentschaft aufstellt. Zumindest der Arbeitstitel lässt vermuten, dass das Bedürfnis nach einer Einordnung der Skandale und Eskapaden in die einflussreiche und außergewöhnliche Karriere des Mannes besteht, der vier Jahre lang mit einer „MAGA“-Cap durch die Gegend lief, um dann zu sagen, er habe immer nur für die demokratische Partei gespendet.

Im September 2021, vor dem öffentlichen Antisemitismus, aber nach seiner Werbung für Donald Trump, seinen Aussagen zur Sklaverei und seiner Bipolaritäts-Diagnose, ist auf Netflix die Dokumention „Jeen-Yhus“ erschienen. Sie zeigt, ohne größere Einordnung, vor allem Archivmaterial aus den 21 Jahren, die die Karriere des Rappers bis dahin umspannte. Im Januar 2023 hat Kanye West Berichten zufolge die Architektin und Designerin Bianca Censori geheiratet. In einem jüngst veröffentlichten Bericht wurden über 30 antisemitische Straf- und Gewalttaten direkt mit den Aussagen des 45-Jährigen in Verbindung gebracht.