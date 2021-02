Dua Lipa kündigt neue Single „We’re Good“ an

Dua Lipa bei den 62nd Annual GRAMMY Awards im Staples Center am 26. Januar 2020 in Los Angeles, Kalifornien.

Karrieretechnisch war das Jahr 2020 (wenn man die globale Coronavirus-Pandemie einmal außer Acht lässt) für Dua Lipa ein voller Erfolg. Die 25-jährige Sängerin konnte sich mit ihrem Album FUTURE NOSTALGIA das Lob der Musikjournalist*innen und -kritiker*innen sichern und zahlreiche Preise abräumen. Mit Songs wie „Don’t Start Now“ „Levitating“, „Break My Heart“ oder dem Duett „Prisoner“ mit Miley Cyrus hatte Lipa fast durchgängig einen Hit in den Charts und erreichte mehrfach Platin-Status. Auch Musikexpress-Redakteur Sven Kabelitz vergab für FUTURE NOSTALGIA eine Wertung von vier von sechs Sternen und beschreibt den Langspieler als „Hüpfball der Lebensfreude mit nahezu undurchdringlicher Ohrwurmdichte.“ Und kaum im zweiten Monat von 2021 angekommen, führt Dua Lipa ihre Release-Strähne fort: So hat die britisch-albanische Sängerin am Mittwoch (03. Februar 2021) auf Social Media ihre neue Single „We’re Good“ angeteasert.

Die neue Single „We’re Good“ erscheint am 11. Februar 2021 und kann jetzt schon vorbestellt werden

In einem Tweet vermerkte Dua Lipa das Erscheinungsdatum und teilte das Artwork für den neuen Song. „WE’RE GOOD – 11TH FEB“, tweetete die Sängerin und teilte darunter auch einen Link, über den Fans die Single vorbestellen können. Das Artwork zeigt eine Nahaufnahme des Popstars in einem smaragdgrünen Kleid, mit grünen Handschuhen und einem riesigen Diamantring. Auf der linken Seite des Covers verläuft diagonal der Name der Sängerin, der ebenfalls in Smaragdgrün gehalten ist. Es ist ihre erste Single des Jahres: Die jüngsten Veröffentlichungen von Dua Lipa waren das Duett „Fever“ mit der belgischen Sängerin Angèle sowie ihr Feature auf Miley Cyrus‘ Track „Prisoners“.

Zuletzt musste die Sängerin die Kritik darüber einstecken, sich antifeministisch verhalten zu haben, nachdem Videos von ihr viral gingen, in denen sie Tänzerinnen in einem Stripclub Geldscheine zuwarf und in die Unterwäsche steckte. Dua Lipa wiederum wies die Kritik entschieden von sich und beharrte darauf, dass die Videos das absolute Gegenteil von antifeministisch gewesen seien. Sie äußerte sich wie folgt: „Ich habe einfach das Gefühl, wenn man ein*e Feminist*in ist, muss man auch Frauen in allen Bereichen der Arbeit unterstützen“, erklärte sie. „Wir müssen Sexarbeiter*innen unterstützen, wir müssen glauben, dass das [die Arbeit] ihre Wahl und ihr Recht ist.“ Sie fuhr fort: „Ich denke, es ist ziemlich heuchlerisch, wenn Leute sich aussuchen, wie sie Frauen unterstützen wollen und wann es ihnen passt“, fuhr sie fort. „Das ist eine andere Form der Misogynie [Frauenfeindlichkeit], die wirklich vom männlichen Blick herrührt.“