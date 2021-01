Dua Lipa spricht über ihren Kampf mit „inneren Dämonen“

2021 beginnt für Dua Lipa mit einer Titelgeschichte: Die britische „Vogue“ veröffentlichte in ihrer aktuellen Ausgabe neben einer Fotostrecke auch ein ausführliches Interview mit der Sängerin. Darin spricht Dua Lipa offen über die Höhen und Tiefen, die mit ihrem Aufstieg und dem Erfolg ihres zweiten Albums FUTURE NOSTALGIA einhergingen.

Bei den Arbeiten zum Album sei sie auf ihre dunkle Seite gestoßen, erzählte die 25-Jährige. „Ich musste gegen innere Dämonen ankämpfen. Ich wollte Songs schreiben, die trauriger waren, mehr über Herzschmerz, weil ich dachte, dass das Schreiben von fröhlichen Songs zu kitschigen Songs führen würde. Dagegen musste ich ankämpfen, weil ich dachte: ‚Ich bin glücklich. Ich verdiene es, glücklich zu sein.‘ Ich sollte in der Lage sein, darüber zu schreiben, ohne das Gefühl zu haben, dass ich meine Authentizität kompromittiere, weil ich nicht über etwas oder jemanden weine.“

