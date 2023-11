Dua Lipa: Was ihr neu angeteaserter Song mit „Houdini“ zu tun hat

Eine Instagram-Veröffentlichung von Dua Lipa enthält einen Code, der den Titel des Songs preisgibt.

Dua Lipa hat auf Instagram ihren Fans eine neue Single angeteasert. Die Sängerin veröffentlichte ein Songvideo, in dem am Ende eine Reihe von Zahlen eingeblendet werden: 4 8 9 9 14 15 21. Diese Zahlen ergeben, wenn man sie in ihre entsprechenden Buchstaben des Alphabets übersetzt, den Namen Houdini.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dua Lipas Hinweise auf „Houdini“

Der 31. Oktober, an dem Dua Lipa dies gepostet hat, markierte auch den Jahrestag des Todes des gleichnamigen Magiers und Entfesselungskünstlers im Jahr 1926.

Die abstrakten Verweise auf Houdini scheinen sich fortzusetzen, da Dua Lipa mit einer goldenen Schlüsselkette im Mund gezeigt wird. Während seiner Auftritte war eine der Methoden von Houdini, den Schlüssel zu seinen Handschellen von seiner Frau zu erhalten, indem sie ihn sich beim Küssen in den Mund steckte.

Die Bildsprache hat in der Popmusikgeschichte im Übrigen Tradition: 1982 hatte etwa das Album THE DREAMING von Kate Bush ein Cover, auf dem die Sängerin einen Schlüssel im Mund hält – bereit, ihn an jemanden weiterzugeben. Auf diesem Album gibt es auch einen Song namens „Houdini“.

Mehr über Dua Lipa

Die britisch-albanische Sängerin und Songwriterin hat in den vergangenen Wochen immer wieder neue Musik angeteasert. In einem Interview im August bestätigte die 28-Jährige, dass ein neues Album für 2024 erwartet wird. Das aktuelle, FUTURE NOSTALGIA, erschien 2020.