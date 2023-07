Mark Ronson: Das neue Album von Dua Lipa ist „unglaublich“

Der Produzent des „Barbie“-Soundtracks durfte die neue Platte bereits hören – sein Urteil fällt positiv aus.

Ab dem 20. Juli ist Greta Gerwigs „Barbie“ in den deutschen Kinos zu sehen. Für den Soundtrack des Films über die Popkultur-Ikone in Pink zeigte sich der englische Musikproduzent Mark Ronson verantwortlich. Und für Song-Beiträge holte er sich neben Billie Eilish auch Dua Lipa mit ins Boot. Sie steuerte das Stück „Dance The Night“ bei und teilte gleich noch ein bisschen mehr Songmaterial mit Ronson …

In einem Interview mit „Vulture“ sprach Ronson sowohl über Dua Lipas „Barbie“-Song, als auch über ihr kommendes Album, das er nämlich schon ziemlich exklusiv hören dürfte. Bereits in der Vergangenheit arbeiteten die zwei zusammen, somit ist es kein Wunder, dass die britisch-albanische Sängerin und Songwriterin Ronson ihre neuen Lieder anvertraute.

Das Lied „Dance The Night“ wird ebenfalls auf dieser nächsten Platte zu hören sein. Der 47-Jährige lässt sich im Gespräch dazu hinreißen über das neue Werk des 27-jährigen Popstars zu sagen: „Ich habe etwas davon gehört und es ist unglaublich“. Zudem sprach er auch über das Musikvideo zu „Dance The Night“ von Dua Lipa und deutete an, dass das Zertrümmern der Diskokugel in diesem Clip symbolisch für ihr nächstes Album stehen könnte. „Ich denke, deshalb gibt es die Diskokugel, die im Video zerschmettert wird, richtig? Das fühlt sich an, wie ein triumphaler Tritt auf diese Ära ihrer Musik und auf das, was sie als nächstes macht“, sagte er gegenüber „Vulture“.

Weiterhin feierte er die Musikerin: „Ihre Musik macht das, was ich wirklich liebe, was Tanzmusik angeht: Sie hat Energie, aber sie ist irgendwie hart und seltsam“. Nicht zuletzt sei das ein Grund, warum er auch als DJ gerne mal die Tracks von Dua Lipa auflegen würde.

Dua Lipas aktuelles Album, FUTURE NOSTALGIA, kam 2020 heraus und ME-Autor Sven Kabelitz gab der Platte vier von sechs möglichen Sternen. Ins seiner Review schrieb er unter anderem: „Mit dem Disco-Pop ihres zweiten Longplayers befindet sich Dua Lipa durchgehend auf der Überholspur. Drängelnd und den Blinker nach links gesetzt“. Wann ein neues Werk der Künstlerin herauskommt, ist momentan noch unklar.

Seht hier das Video zu „Dance The Night“:

Die Fans warten immer noch auf ein Veröffentlichungsdatum für das kommende Album. Im März 2022 hatte die Popmusikerin einen Rückzieher gemacht, nachdem sie Elton John gesagt hatte, es sei zu „50 Prozent fertig“. Im Dezember gab sie jedoch zu, dass die Platte eine andere Richtung eingeschlagen habe. „Als ich mit Elton sprach, hatte ich wirklich das Gefühl, dass ich halbwegs fertig war. Aber es hat eine komplette Wendung genommen, als ich weiter gearbeitet habe, und ich habe wirklich das Gefühl, dass es jetzt beginnt, zusammenhängend zu klingen“, erklärte die 27-Jährige gegenüber „Variety“. Des Weiteren sagte sie: „Das Album ist anders – es ist immer noch Pop, aber es ist klanglich anders, und es gibt mehr lyrische Themen. Wenn ich euch den Titel verraten würde, würde alles einen Sinn ergeben – aber ich denke, wir müssen einfach abwarten.“

Über Mark Ronson

Mark Ronson ist ein erfolgreicher, britischer Musikproduzent, der unter anderem mit Künstler:innen wie Christina Aguilera, Amy Winehouse, Lily Allen, Robbie Williams und Bruno Mars zusammenarbeitete. Darüber hinaus wirkte an zahlreichen Studioalben verschiedener Bands, wie beispielsweise Duran Duran und Queens of the Stone Age, mit und schrieb Songs für Miley Cyrus, Ellie Goulding und Lady Gaga. Im Jahr 2019 erhielt Ronson den Oscar in der Kategorie Bester Filmsong für „Shallow“ aus „A Star Is Born“.

Der von Mark Ronson produzierte „Barbie“-Soundtrack erscheint am Freitag, den 21. Juli 2023. Im Film spielen Margot Robbie und Ryan Gosling die Hauptrollen und werden unter anderem von Dua Lipa, Simu Liu und Michael Cera unterstützt.

