Ed Sheeran in Hamburg: Was Ihr jetzt noch über das Konzert auf der Trabrennbahn Bahrenfeld wissen müsst

Ed Sheerans Deutschlandtour 2018 geht weiter: Am 25. Juli tritt der Superstar auf der Hamburger Trabrennbahn Bahrenfeld auf. Dem gingen, nach einigem Hin und Her, gleich zwei Konzerte in Gelsenkirchen voraus, weil es mit Düsseldorf nicht geklappt hatte. Und eines in Berlin, wo es wegen ungültiger Tickets zu Ärger und Stress am Einlass kam.

Auch interessant Fotos und Videos Ed Sheeran in Berlin: So verlief das Konzert im Olympiastadion Ihr wollt den britischen Songwriter live in Hamburg sehen, habt bestenfalls bereits Eure Tickets und plant nun Eure An- und Abreise? Wir helfen gerne: Hier ist so gut wie alles, was Ihr im Vorfeld über Ed Sheerans Konzert in Hamburg wissen müsst.

Tickets

Auch interessant Ed Sheeran in Berlin: Ärger und Chaos wegen ungültiger Konzert-Tickets Zum Konzert von Ed Sheeran werden rund 80.000 Besucher erwartet und es ist schon ausverkauft. Der Veranstalter warnte bereits im Vorfeld: Zur Vermeidung überhöhter Ticketpreise auf dem sogenannten „Schwarzmarkt“ sind die Tickets personalisiert. Da Sheeran ein junges Publikum anspricht, gab und gibt es zudem folgenden Hinweis: Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 15 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personenberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person zum Konzert eingelassen werden. Der Verkauf von Tickets an Kinder unter sechs (6) Jahren ist ausgeschlossen. Für sie darf auch nicht als berechtigte Dritte ein Ticket (mit-)erworben werden. Kindern unter sechs (6) Jahren wird kein Zutritt zur Veranstaltung gewährt, auch nicht in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder erziehungsbeauftragten Person.

Vorbands, Einlass, Beginn, Ende

Der Einlass auf der Trabrennbahn Bahrenfeld soll gegen 16 Uhr, die Support-Acts Jamie Lawson und Anne-Marie gegen 18:30 Uhr beginnen. Eine genaue Stagetime von Ed Sheeran ist nicht bekannt, man darf ihn aber wohl gegen 20 Uhr erwarten.

Anfahrt

Auto: Es wird nachdrücklich empfohlen, zu Veranstaltungen auf der Trabrennbahn Bahrenfeld nicht mit dem Auto, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar mit dem Fahrrad anzureisen.

U-Bahn/S-Bahn: Im Ticket ist die kostenlose An- und Abfahrt mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln im gesamten Netz des HVV (Hamburger Verkehrsbund) enthalten.

Ihr erreicht die Trabrennbahn zu Fuß von folgende Haltestellen:

1. S-Bahn Linien S1 und S11 (Othmarschen)

2. S-Bahn Linien S21 und S3 (Stellingen).

3. U-Bahn Linie U2 (Hagenbecks Tierpark)

Von den Bahnstationen folgt bitte einfach der Beschilderung des Fußweges zum Konzertgelände.

Bus:

An- / Abfahrt – Stellingen:

Linie 380

Erste Anfahrt ab LEK (S-Stellingen) – Richtung SYA (Arenen) 13:00 Uhr

Letzte Abfahrt: Richtung LEK (S-Stellingen) 01:00 Uhr

An- / Abfahrt – Hagenbecks Tierpark:

Linie 22

Erste Anfahrt ab HTP (U-Hagenbecks Tierpark) – Richtung HEA (Arenen) 15:21 Uhr

Letzte Abfahrt: Richtung HTP (U-Hagenbecks Tierpark) 24:00 Uhr

Fahrrad:

Als Fahrradabstellflächen stehen Euch die Parkbuchten entlang der Luruper Chaussee und Bereiche entlang der Stadionstraße zur Verfügung. Zusätzlich könnt Ihr Eure Fahrräder in der August-Kirch-Straße abstellen.

Sicherheitshinweise: Was darf ich mitbringen, was nicht?

Erlaubt: Ausschließlich „Clutches“, Turnbeutel, Bauchtaschen und Taschen bis zur Größe eines Din A4 Blattes (20cm x 30cm). Größere Taschen könnt Ihr nicht mit auf das Veranstaltungsgelände mitnehmen. Flüssige Hygiene- und Gesundheitsartikel bis 100ml (max. 2 Stück pro Person) in geeigneten Plastikgefäßen.

Nicht erlaubt:

Taschen/Rucksäcke größer als A4

Kameras/Kameraequipment

Selfiesticks

Plastikflaschen jedweder Art und Größe

Getränke (auch Tetrapaks und PET-Flaschen)

Regenschirme (auch Knirpse)

Stative

Videokameras/Tonrekorder

Klapp- und Campingstühle, Hocker

Glas und Dosen

Picknickkörbe, Picknickdecken, Kühlboxen, sperrige Gegenstände

Kinderwagen

Tiere

Waffen aller Art

Bengalos, Feuerwerkskörper und ähnliches

Megaphone, Vuvuzelas

Laserpointer

Stühle, Sitzmöbel

Powerbanks

Nietenschmuck, lange Geldbeutelketten, Sporen und ähnliches

Haarspray, Sprühfarben

So wird das Wetter bei Ed Sheeran in Hamburg

Bis zu 31 Grad Celsius am Nachmittag, abends noch immer heiß und wahrscheinlich regenfrei: Zieht Euch luftig an, Ed Sheerans Konzert in Hamburg wird eine Hochsommersause – wenn denn wenigstens ein Lüftchen wehen wird.

Ed Sheerans Deutschlandtour 2018 geht am 29. und 30. Juli in München weiter.

