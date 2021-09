Ed Sheeran hat Angst, dass seine nächste Single floppen könnte

Er ist der erfolgreichste Singer-Songwriter Großbritanniens und hat mehr als 150 Millionen Tonträger weltweit verkauft – doch auch Superstar Ed Sheeran scheint manchmal mit Unsicherheiten zu kämpfen. In einem neuen Instagram-Post verrät der 30-jährige Musiker, dass er einen gewissen Erfolgsdruck für seine neue Single „Shivers“ verspüre, die am Freitag (08. September) erscheint. So schreibt Sheeran unter ein Foto, in dem er neben bunten Papageien auf einem Sofa sitzt und leicht apathisch zu Boden schaut: „Der Moment, in dem du merkst, dass deine letzte Single zehn Wochen lang die Nummer eins war und nun eine Menge Druck auf der nächsten lastet, damit sie nicht floppt.“

„Bad Habits“ steht seit zehn Wochen auf dem ersten Platz der Charts

Weiter heißt es in dem Post: „,Shivers‘ kommt am Freitag raus, unbedingt vormerken, ich habe mir für das Video Papageien ausgeliehen, lasst das keine Verschwendung sein.“ Zwar deutet der ironische Tonfall darauf hin, dass Sheeran seine Worte nicht ganz ernst zu meinen scheint – ein Funke Wahrheit steckt jedoch sicherlich dahinter. Schließlich steht die neueste Single des Briten „Bad Habits“ tatsächlich seit zehn Wochen auf Platz eins der Charts und wurde bereits zum Sommerhit des Jahres 2021 erklärt. Ed Sheeran hat auf Instagram bereits einige erste Einblicke in die neue Single-Auskopplung „Shivers“ gewährt – darunter einen Ausschnitt aus dem Musikvideo, den Teil einer Strophe sowie einiger Bilder, auf dem der Musiker in einem Elton John ähnelnden Kostüm posiert.

Ein Foto im Elton-John-Outfit belustigt seine Fans

Insbesondere das Foto, in dem Sheeran breitbeinig in einem Glitzeranzug posiert und seine Zunge herausstreckt, stößt bei seinen Fans auf Belustigung. So kommentiert eine Userin das Bild mit den Worten: „Wer bist du und was hast du mit Elton gemacht?“ Ein weiterer Fan schreibt sarkastisch: „Lass das bloß nicht TikTok sehen.“ Am 19. August 2021 hat Ed Sheeran sein viertes Studioalbum „=“ via Instagram angekündigt. Es soll am 29. Oktober 2021 erscheinen. In einem Post schrieb der „Shape Of You“-Interpret: „Ich habe während der gesamten Zeit des Schreibens Liebe, Verlust, ein neues Leben, Trauer und alles dazwischen durchlebt, und ich habe das Gefühl, dass es wirklich eine Platte zum Erwachsenwerden ist. Ich war noch nie so stolz auf ein Werk oder so aufgeregt/nervös, dass ihr es alle hören könnt.“

