Pete Doherty und Carl Barat erklären, dass „All Quiet On The Eastern Esplanade“ in einem Moment des seltenen Friedens entstand und die Band enger zusammengeführt hat.

The Libertines haben eine neue Studioplatte angekündigt. „All Quiet On The Eastern Esplanade“ erscheint am 8. März 2024 und ist die erste Sammlung von neuen Songs seit „Anthems for Doomed Youth“ aus dem Jahr 2015.

Das Album wird 11 Songs enthalten, darunter den Opener „Run Run Run“, der am Freitag (13. Oktober) bereits als Single veröffentlicht wurde und hier zu hören ist.

Aufgenommen wurde die LP gemeinsam von Pete Doherty, Carl Barat, Gary Powell und John Hassall in den Albion Rooms in Margate. Die Gruppe besitzt das Etablissement seit einiger Zeit und hat das neue Material nach eigenen Angaben in vier Wochen in ihrem eigenen Hotel, ihrer Bar und ihrem Studio aufgenommen. Die neuen Songs sollen anders klingen als vieles, was sie zuvor geschrieben haben.

Der Name der LP ist eine Anspielung auf die Adresse des Hotels der Band und ihre anhaltende Liebe zu Erich Maria Remarques Antikriegsroman „Im Westen nichts Neues“ (deren neue deutsche Verfilmung zuletzt mit mehreren Oscars gekrönt wurde).

Libertines schließen Zyklus ab

Sänger Pete Doherty erklärte laut „Independent“, dass die Gruppe während der Aufnahmen einen „Moment des seltenen Friedens“ gefunden habe. Er ergänzte: „Ich habe das Gefühl, dass wir als Band eine Art Zyklus abgeschlossen haben, und jetzt können wir endlich diese Songs in die Setlist aufnehmen, denn wir haben einige Knaller dabei.“ Zugleich machte der einst skandalumwitterte Musiker Hoffnung auf eine Fortsetzung mit weiteren Aufnahmen.

Gitarrist Barat fasste indes noch einmal die chaotische Vergangenheit zusammen und wo die Libertines nun stehen: „Unsere erste Platte entstand aus Panik und dem Unglauben, dass wir überhaupt in einem Studio sein durften; die zweite wurde aus totalem Zwiespalt und Elend geboren; die dritte aus dem Willen zur Komplexität; diese fühlt sich nun an, als wären wir alle am gleichen Ort und in der gleichen Zeitzone gewesen, und wir haben uns wirklich verbunden.“

