Ed Sheerans neues Orca-Tattoo ist eine Hommage an seine Tochter Lyra Antarctica – die laut Sheeran während einer Antarktis-Reise gezeugt wurde.

Der „Bad Habits“-Hitschreiber hat enthüllt, dass die Killerwal-Tinte auf seinem inneren Arm für sein zehn Monate altes Baby steht. Mutter seiner Tochter ist Sheerans Ehefrau Cherry Seaborn.

In einem Interview mit der britischen Zeitung „The Sun“ sagte Ed: „Ich habe ein paar Vampirzähne auf meiner Schulter für das Video und einen Orca für die Antarktis. Ich bin komplett mit den schrägsten, buntesten Tattoos übersät, die niemand versteht außer meiner Frau. Alle sagen, ich sehe aus wie ein geschmolzener Wachsmalstift. Aber ich liebe sie. Ich liebe es, dass ich jedes Mal, wenn etwas Zufälliges passiert, es auf meinen Körper lege.“

Der 30-jährige Popstar soll mehr als 60 Tattoos haben, aber Sheeran gab zu, dass er die Schmerzen nicht mehr länger als zwei Stunden am Stück ertragen kann. Er enthüllte, dass er, als er jünger war, 18-Stunden-Sitzungen für seine Tätowierungen ertragen hat. Inzwischen ist nach zwei Stunden Schluss.

Ed Sheeran ist bekannt für seine exzentrische Kollektion von Tattoos. Der 28-Jährige hat mindestens 60 Tattoos, darunter ein Heinz-Ketchup-Logo, den Cartoon-Pinguin „Pingu“, Boxhandschuhe, das Autogramm von Damien Rice, einen Legokopf, chinesische Symbole, den gestiefelten Kater, eine Tasse Tee, einen riesigen Löwen und weitere Bildchen, die für wilde Anekdoten stehen.

Zuletzt ließ Ed Sheeren 2019 mit seinem Album NO 6. COLLABORATIONS PROJECT von sich hören. Im Juni 2021 erklärte der Brite: „Ich habe in den letzten Monaten im Studio gearbeitet und kann es kaum erwarten, dass ihr ,Bad Habits‘ zu hören bekommt. Ich möchte mich und meine Musik immer in neue Richtungen treiben und das hört man hoffentlich in der neuen Single. Es fühlt sich großartig an, wieder da zu sein!“