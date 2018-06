Ed Sheeran in Düsseldorf: Findet das Konzert gar nicht statt?

Foto: AFP/Getty Images, AFP Contributor. All rights reserved.

Das Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf droht zu platzen

Das geplante Konzert von Ed Sheeran in Düsseldorf droht zu platzen. Es soll eigentlich am 22. Juli auf einem großen Messeparkplatz stattfinden. 85.000 Tickets sind laut Spiegel Online bereits verkauft worden. Das Problem ist: Eine Genehmigung für das Gelände liegt nicht vor. Im Stadtrat von Düsseldorf entschieden sich sowohl die Grünen als auch die CDU gegen die Veranstaltung auf dem großflächigen Parkplatz.

Sicherheitsbedenken zu hoch

Man könne einige Sicherheitsbedenken in so kurzer Zeit nicht klären, hieß es aus dem Stadtrat. Die Loveparade-Katastrophe von 2010 in Duisburg im Hinterkopf, stellt sich die Frage, ob der Messeparkplatz der richtige Ort für das Konzert ist.

Das Konzert wurde von Essen nach Düsseldorf verlegt