Ed Sheeran veröffentlicht gemeinsamen Song mit deutschem Rapper

Der britische Sänger Ed Sheeran hat für eine neue Version seines Songs „2step“ den deutschen Rapper reezy mit ins Boot geholt. Den Song, der ursprünglich auf Ed Sheerans aktuellen Album „=“ erschien, hat Ed Sheeran bereits mit mehreren anderen internationalen Künstler*innen neu releast. Besonders öffentlichkeitswirksam mit einer Strophe der ukrainischen Pop-Rock-Gruppe Antyila. In dem Song heißt es unter anderem: „Die Sirenen unterbrachen unseren Schlaf, packte in zwei Koffern alles, was Vergangenheit war, dann los!“ Ganz so dramatisch wird es auf der Version mit reezy nicht. Hier rappt der gebürtige Frankfurter über seine große Liebe:

„Du warst so wie Weed, wir kannten uns nur flüchtig / Doch dann wurde ich süchtig, seitdem trägt das ganze Früchte.“

reezy hatte Bock auf ein paar „ein paar Rap-Vibes“

Die Überlegung, dass es bei dem gemeinsamen Song vor allem darum geht, noch einmal neue Segmente des deutschen Marktes abzuholen, liegt durchaus nahe. Ein musikalischer Grund für die Zusammenarbeit scheint zumindest schwierig auszumachen. Deutschrapper reezy freut sich natürlich dennoch über den gemeinsamen Song. Kein Wunder: Ed Sheeran ist mit seinen über 80 Millionen monatlichen Spotify-Streams der weltweit meistgestreamte Künstler auf der Plattform.

Reezy äußerte sich wie folgt zu der Zusammenarbeit mit Ed Sheeran:

„Als Ed Sheeran mich gefragt hat, ob ich den deutschen Part auf seiner neuen Single ‚2Step’ übernehmen will, hab ich mich natürlich nicht lumpen lassen. Ich hatte Bock, ein paar Rap-Vibes in die Pop-Vibes einfließen zu lassen, weil ich finde, dass da immer geile Sachen entstehen können.”

Das aktuelle Album des Frankfurter Cloudrappers reezy LOYALITY OVER LOVE erschien am 29. April 2022 und landete auf Platz eins der Albumcharts. Im kommenden Herbst wird der Rapper zusammen mit Bausa die Halbzeitshow bei dem Finale der European League of Football spielen. Das Spiel findet am 25. September in Klagenfurt statt und wird in Deutschland live auf Pro7 Maxx zu sehen sein.

Ed Sheeran live in Deutschland

Ed Sheeran ist momentan auf seiner großen „The Mathematics Tour“, die ihn durch Europa und Australien führt. In Deutschland wird er insgesamt neun Konzerte spielen: in Gelsenkrichen, München und Frankfurt. Für alle Städte gibt es noch Tickets. Hier die Daten im Überblick: