Nach dem Tod von Torsun: Spendenaktion für seine Frau gestartet

Torsun hatte vor seinem Tod um Support gebeten, um ihr so einige Sorgen nach seinem Ableben zu nehmen.

Etwa ein Jahr nach seiner Krebsdiagnose ist Torsun Burkhardt am 30. Dezember 2023, im Alter von 49 Jahren gestorben. Trotz seiner unheilbaren Krankheit, dessen Ende er durch palliative Chemotherapie etwas herauszögern konnte, ist der Schock über sein Ableben für Freund:innen, Familie und Fans groß. Besonders schwere Zeiten machte und macht seine Frau Selina Majer-Burkhardt durch. Um ihr nun beizustehen, wurde eine Spendenaktion für sie ins Leben gerufen.

„Es gibt eine Menge Kosten, die auf sie zukommen“

Zu dieser Aktion wurde seitens Audiolith aufgerufen, um Selina Majer-Burkhardt in der harten Zeit ein wenig Last von den Schultern zu nehmen. In dem Spendenaufruf heißt es konkret: „Natürlich haben das letzte Jahr und das zu frühe Ableben ihres geliebten Ehemanns bei ihr sehr tiefe Spuren hinterlassen. Selina hat nun sehr viel zu regeln und es gibt eine Menge Kosten, die aktuell und auch in den nächsten Monaten auf sie zukommen. Natürlich gibt es Freunde, die ihr in dieser Situation zur Seite stehen. Trotzdem macht sie sich gerade neben der Trauer auch Sorgen um ihre Zukunft, vor allem um das kommende Jahr.“

Diese Kampagne sei wohl auch im Interesse von Egotronics Torsun Burkhardt selbst gewesen – der sich nach Angaben seines Umfelds, bevor er starb, gewünscht haben soll, „dass sie nach seinem Tod die Möglichkeit hat, sich ein paar Monate Zeit zu nehmen, um wieder auf die Beine kommen.“ Er habe zu seiner Lebzeiten noch darum gebeten, einige Spenden für seine Ehegattin einzuholen, „in der Hoffnung, dass dabei ein wenig rumkommt und seine geliebte Ehefrau damit zumindest für eine kurze Zeit finanziell sorgenlos leben kann.“

Spenden sind noch möglich

Aktuell sind schon über 19.000 Euro zusammengekommen. Wer den gesamten Brief zum Spendenaufruf lesen möchte oder auch eine Geldspende beisteuern will, kann dies hier tun.