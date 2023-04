„Songs To Discuss In Therapy“: Torsun & The Stereotronics bringen interaktiven Song zum Album

Torsun & The Stereotronics haben mit „Songs To Discuss In Therapy“ einen interaktiven Song aus ihrem gleichnamigen Album vorgestellt. Dieses erscheint am 12. Mai über Audiolith. In dem Musikvideo werden die Fans dazu aufgerufen, eine Ansprache aufzunehmen und diese für eine personalisierte Version des Songs an Torsun per E-Mail zu senden. Alles Weitere wird in der Videobeschreibung erklärt.

„Oft muss man Altes abschließen und begraben, um Platz für etwas Neues, Frisches zu schaffen. So tat sich Torsun mit den Stereotronics (Christian von Deorbiting/Egotronic und Sina Synapse von Oxy Music) zusammen, um gemeinsam Punk in LoFi-Pop zu transformieren“, wird das neue Projekt von Egotronic-Sänger Thorsten „Torsun“ Burkhardt von Audiolith beschrieben. Bereits am 26. Januar erschien mit „Alles Neu“ der erste Song der Neuformierung, der gleichzeitig auch den Opener auf dem Album darstellt.

Mit der Platte war eigentlich ab dem 10. Mai eine Tour geplant. Diese wurde ersatzlos gestrichen, da der Musiker am 6. März bekannt gab, an Krebs erkrankt zu sein und sich einer palliativen Chemotherapie unterziehen werde. Zuletzt veröffentlichte er 2021 mit Egotronic das Album STRESZ.