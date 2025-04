Einstürzende Neubauten: Alexander Hacke gibt Ausstieg bekannt

Alexander Hacke, langjähriges Mitglied der Einstürzenden Neubauten, verlässt die Band. Das gab der Musiker mit einem Statement auf den offiziellen Kanälen der Band bekannt.

Einstürzende Neubauten: Alexander Hackes Statement

„Ich, Alexander Hacke, möchte hiermit bekannt geben, dass ich die Einstürzenden Neubauten verlassen habe“, schreibt Hacke. Er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, erklärt Hacke in dem Statement, das er mit „To Whom it May Concern“ anfängt.

Als Grund für seinen Abschied nennt Hacke persönliche und künstlerische Differenzen, auf die er aber nicht genauer eingeht. „Diese Band war mehr als vier Jahrzehnte lang meine Familie, aber nach vielen Gesprächen und Bemühungen, unsere Differenzen zu lösen, ist es seit geraumer Zeit offensichtlich, dass unsere grundlegenden Standards, persönlich und beruflich, auf jeder Ebene auseinandergegangen sind.“

Mitglied seit 1980

Sein Posting beschließt Hacke mit den Worten: „Um meinen Grundwert der Integrität aufrechtzuerhalten, habe ich daher keine andere Wahl, als meinen Weg ohne sie fortzusetzen.“

Alexander Hacke stieg 1980 in die Band ein, zunächst als Gitarrist. 1985 wechselte er an den Bass. Der gebürtige Berliner veröffentlichte auch abseits der Band um Frontmann Blixa Bargeld eine Vielzahl von musikalischen Projekten – von Solo-Alben bis Filmmusik. Unter anderem betreibt Hacke mit seiner Frau Danielle de Picciotto das Projekt hackedepicciotto.