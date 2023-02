Element Of Crime veröffentlichen „Unscharf mit Katze“ aus neuem Album MORGENS UM VIER

Element Of Crime haben den Song „Unscharf mit Katze“ veröffentlicht. Er ist die erste Singleauskopplung aus ihrem neuen Album MORGENS UM VIER, das am 7. April erscheint. Damit hat die Band die ersten neuen Stücke seit fünf Jahren angekündigt – ihr vorhergehendes Album hieß SCHAFE, MONSTER UND MÄUSE.

Über ihren neuen Song sagten die Musiker, es ist „ein Lied für und über eine Welt, die aus den Fugen geraten scheint, tröstlich und kämpferisch zugleich, liebevoller Trotz, romantische Sprödigkeit, raue Schale, weicher Kern.“

Im August 2023 gehen Element Of Crime auf Berlin-Tour. Die Konzerte werden für einen Film über die Band um Sänger, Songschreiber und Autor Sven Regener aufgezeichnet. Danach ist die Gruppe im September und Oktober in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs – unter anderem in Hamburg, Leipzig, Wien, und Bremen. Unterstützt wird sie dabei von Markus Runzheimer am Bass, der den verstorbenen David Young ersetzt. Young starb am 5. September 2022 im Alter von 73 Jahren.

Tracklist: