Elliot Page teilt erstes Oben-ohne-Foto und kriegt Support von Miley Cyrus

Nachdem sich der kanadische Schauspieler Elliot Page im Dezember 2020 als Transgender-Mann outete, hat sich der Filmstar nun via Instagram erstmalig mit einem Oben-ohne-Foto gezeigt. Sichtlich stolz steht der 34-Jährige darauf in Badehose vor einem Pool und bekam dafür jetzt auch breite und vor allem prominente Unterstützung – unter anderem von US-Sängerin Miley Cyrus.

Page präsentierte mit dem Foto nicht nur die Ergebnisse seiner erfolgreichen Brustoperationen, sondern auch einen durchtrainierten Waschbrettbauch. Das Foto versah er außerdem mit Hashtags wie #transjoy und #transisbeautiful. Neben Miley Cyrus, die das Foto mit „Heiß“ und einem Herz-Emoji kommentierte, meldete sich auch Pages Schauspielkollegin Nina Dobrev zu Wort. Sie schrieb: „Du siehst toll aus.“ In einem weiteren Kommentar fügte sie hinzu: „Und vor allem glücklich.“ Page und Dobrev waren gemeinsam in dem Science-Fiction-Film „Flatliners“ (2017) zu sehen.

Outing im Dezember 2020

Elliot Page, der durch Filme wie „Juno“ und TV-Serien wie „The Umbrella Academy“ bekannt ist, gab am 1. Dezember 2020 bekannt, dass er Transgender sei und weibliche Pronomen ab sofort nicht mehr für ihn gelten. Auch änderte er seinen Namen öffentlich zu Elliot. In einem Statement schrieb der Schauspieler damals: „Ich fühle mich glücklich, dies zu schreiben. Hier zu sein. An diesem Ort in meinem Leben angekommen zu sein. Ich kann nicht ausdrücken, wie bemerkenswert es ist, endlich zu lieben, wer ich bin, um mein authentisches Selbst zu verfolgen.“