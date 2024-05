Der US-Rapper gibt mit dem Song den ersten Vorgeschmack auf sein kommendes Album.

Vier Jahre liegt Eminems elftes Studioalbum MUSIC TO BE MURDERD BY nun zurück. Jetzt kündigte die Rap-Ikone seine neue Single „Houdini“ an, für die er seine „Karriere verschwinden“ lassen will. Der Track erscheint kommenden Freitag (31. Mai).

Eminem wird zum Magier

Eminem gab die Veröffentlichung der neuen Single durch ein Video auf seiner Instagramseite bekannt. Darin zu sehen ist ein Facetime-Anruf mit dem Magier David Blaine. Der 51-Jährige fragt ihn, wie weit man mit der Magie gehen könne und ob ein Stunt möglich wäre. Blaine nimmt sich daraufhin ein Weinglas, trinkt es aus und beißt anschließend in das Glas. Auf die Rückfrage, ob Eminem sowas meinen würde, beendet der Rapper den Anruf mit der Aussage: „Für meinen letzten Trick werde ich meine Karriere verschwinden lassen.“ Schließlich folgen nicht nur der Songtitel und das Veröffentlichungsdatum, sondern auch ein kurzes Instrumental.

„Houdini“ ist die erste Single-Auskopplung aus Eminems zwölfter LP THE DEATH OF SLIM SHADY (COUP DE GRÂCE), das er bereits Anfang 2024 für den Sommer ankündigte. Genauere Informationen zum Veröffentlichungstermin oder den Inhalt der Platte gibt es bislang noch nicht.

Abschied von Slim Shady?

Doch der Albumtitel lässt vermuten, dass sich der Rapper von seinem Alter-Ego Slim Shady verabschieden wird. Während Eminem allerdings die genaueren Details unter Verschluss hält, hat sein langjähriger Produzent Dr. Dre im März 2024 in „Jimmy Kimmel Live!“ bereits angekündigt, dass er an einigen Songs mitwirkte.

Zuletzt veröffentlichte Eminem 2020 das Doppelalbum MUSIC TO BE MURDERD BY und MUSIC TO BE MURDERD BY – SIDE B. Das Werk landete an der Chartsspitze der US-amerikanischen „Billboard 200“ und war damit sein zehntes Album in Folge, das sich den ersten Platz schnappte. In Deutschland landete die Platte auf Rang zwei.