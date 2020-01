Eminem veröffentlicht Überraschungsalbum MUSIC TO BE MURDERED BY

Foto: NBCU Photo Bank/NBCUniversal via, NBC. All rights reserved.

Eminem hier 2017 bei einem Auftritt in den NBC Studios in New York.

Eminem hat am 17. Januar 2020 überraschend ein neues Album veröffentlicht. MUSIC TO BE MURDED BY besteht aus insgesamt 20 Tracks, auf denen zahlreiche musikalische Gäste vertreten sind.

„MUSIC TO BE MURDERED BY“ von Eminem – die Tracklist:

Premonition (Intro) Unaccommodating feat. Young M.A You Gon’ Learn feat. Royce Da 5’9” & White Gold Alfred (Interlude) Those Kinda Nights feat. Ed Sheeran In Too Deep Godzilla feat. Juice WRLD Darkness Leaving Heaven feat. Skylar Grey Yah Yah feat. Royce Da 5’9”, Black Thought, Q-Tip & Denaun Stepdad (Intro) Stepdad Marsh Never Love Again Little Engine Lock It Up feat. Anderson .Paak Farewell No Regrets feat. Don Toliver I Will feat. KXNG Crooked, Royce Da 5’9” & Joell Ortiz Alfred (Outro)

Unter den Feature-Gästen befindet sich neben gefeierten Acts wie Anderson .Paak und Ed Sheeran auch der inzwischen verstorbene Rapper Juice WRLD. Der 21-Jährige hatte Berichten zufolge am 08. Dezember 2019 am Midway Airport in seiner Heimatstadt Chicago, Illinois einen Anfall erlitten, dessen Folgen er kurz darauf im Krankenhaus erlag.

Alle Feature-Gäste auf MUSIC TO BE MURDERED BY:

Young M.A.

Juice WRLD

Skylar Grey

Don Toliver

Ed Sheeran

Anderson .Paak

KXNG Crooked

Royce da 5’9”

Joell Ortiz

Q Tip

Denaun

Black Thought

White Gold

Auch eine erste Single erschien zeitgleich mit dem neuen Album. Passend zum Titel sampelt der aus Detroit stammende Rapper auf „Darkness“ den „Simon & Garfunkel“-Klassiker „The Sound Of Silence“ (1964). Das düstere dazugehörige Video porträtiert einen schockierenden Amoklauf aus Ego-Shooter-Sicht.

Bei MUSIC TO BE MURDERED BY handelt es sich um Eminems elftes Studioalbum. Auch KAMIKAZE, der Vorgänger zur nun erschienenen Platte, war ohne Vorankündigung veröffentlicht worden. Mit dieser hatte der 15-fache Grammy-Gewinner all jenen Kritikern gekontert, die ihm nach dem 2017 erschienenen REVIVAL vorgeworfen hatten, er habe an Relevanz und Rap-Skills verloren.

Eminems MUSIC TO BE MURDERED BY im Stream hören: