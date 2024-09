Katy Perry singt bei Rock in Rio gemeinsam mit Cyndi Lauper

Im Duett sang Katy Perry mit Cyndi Lauper deren 80er-Hit „Time After Time“. Lob für die Kollegin gab es noch dazu.

Katy Perry ist am vergangenen Freitag (20. September) beim brasilianischen Rock in Rio aufgetreten und hat erstmals im größeren Rahmen ihr neues Albums 143 präsentiert.

Bei ihrem Auftritt auf der Hauptbühne sang sie vor über 100.000 Festivalbesuchern neue Songs und beliebte Klassiker mit einer komplett neuen Setlist und eigens entworfenen Visuals.

Während „Woman’s World“ im Schatten des Zuckerhuts offensichtlich nicht für Irritationen sorgte, brachte der Sängerin viel Applaus, als sie 80er-Ikone Cyndi Lauper auf die Bühne rief. Gemeinsam sangen sie ihren Hit „Time After Time“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Katy Perry über Cyndi Lauper: „Du bist so verbindend, so voller Leben, so voller Energie“

„Ich möchte einen meiner Lieblingssongs singen, er bedeutet mir so viel, besonders hier in Brasilien“, sagte Perry dem Publikum, bevor sich ihre Kollegin zu sich rief. „Ich möchte genau wie du sein, wenn ich groß bin, genau wie du“, vertraute die Sängerin der 71-Jährigen an. „Du bist so unglaublich, so verbindend, so voller Leben, so voller Energie.“

Katy Perry fühlt sich offenbar in Brasilien sehr wohl. Es ist bereits ihr zweiter Auftritt bei Rock in Rio (einen zusätzlichen gab es beim Europa-Ableger in Lissabon). Ausgewählte Fans bekamen zudem am 18. September ihre neue Platte 143 noch vor der offiziellen Veröffentlichung vollständig zu hören. Inklusive einordnender Gedanken der Sängerin.