England-Fans singen „Don’t Look Back in Anger” nach WM-Niederlage

Am Mittwoch hat Kroatien im Halbfinale der WM 2018 mit 2:1 gegen England gewonnen. Die kroatische Mannschaft wird am Sonntag gegen Frankreich im Finale spielen. Allzu böse sind die Anhänger Englands ihrem Team offenbar nicht: Nach dem Spiel versammelten sich die niedergeschlagenen englischen Fans in Russland, um gemeinsam den Oasis-Hit „Don’t Look Back in Anger” zu singen, während das Lied über die Stadionsprecher gespielt wurde.

England fans right now. 👏👏 pic.twitter.com/jjtmMz0maF — Gary Lineker (@GaryLineker) July 11, 2018

https://youtu.be/yXm_bQNnpZQ?t=57s Video can’t be loaded: ENGLAND FANS SING IT OUT IN TEARS AFTER LOSS TO CROATIA (https://youtu.be/yXm_bQNnpZQ?t=57s)