Ein Jahr nach dem Manchester-Anschlag: Hier singen Tausende Mancunians „Don’t Look Back In Anger“

Manchester am 22. Mai 2018: Zuschauer beim 'Manchester Together - With One Voice'-Tributkonzert am Albert Square

Am Dienstag jährte sich das Attentat von Manchester zum ersten Mal. Am 22. Mai 2017 tötete ein Attentäter mit einem selbstgebauten Sprengsatz 22 Menschen und sich selbst nach einem Konzert von Ariana Grande in Manchester. 139 Menschen wurden verletzt.

Am Morgen des 22. Mai 2018 twitterte Ariana Grande deshalb ein paar warme Worte an ihre Fans, die Familien der Opfer und alle anderen ihrer 57,4 Millionen Follower: „thinking of you all today and every day I love you with all of me and am sending you all of the light and warmth I have to offer on this challenging day“, schrieb sie. Die als Emoji gepostete Biene kommt nicht von ungefähr: Nach dem Anschlag wurde das Motiv einer Biene zum Zeichen gegen den Terror. Viele Menschen ließen sie sich sogar tätowieren.

Auch interessant Nach Schweigeminute: Frau stimmt „Don’t Look Back In Anger“ an, Manchester singt mit Neben der Biene war es ein berühmter Song, der die Bewohner Manchesters in ihrer Trauer vereinte: Einen Tag nach dem Anschlag stimmten Tausende Mancunians „Don’t Look Back In Anger“ von Oasis an, der von Noel Gallagher geschriebene Song wurde danach ebenfalls als Symbol gegen den Terror gesungen und gecovert.

Nun, zum ersten Jahrestag des Selbstmordattentats, haben sich erneut Tausende Mancunians am Albert Square getroffen, um der Opfer zu gedenken und dabei gemeinsam „Don’t Look Back In Anger“ sowie „One Last Time“ von Ariana Grande zu singen. Hier ein paar Videos davon:

Don’t look back in anger in Albert square. Coming together to spread love and stop hate 💖🌸 pic.twitter.com/E15OxUB3fT — ✨peggy✨ (@softmin3) May 22, 2018

The city’s anthem 🐝 Don’t look back in anger #manchesterTogether & the bells ring out to honour the 22 pic.twitter.com/rvlCWnWuhO — Elaine Willcox (@ElaineWITV) May 22, 2018

The mass choirs and mass sing along singing Ariana in Albert Square pic.twitter.com/df73LmHORm — Rob Windscheffel (@RWindscheffel) May 22, 2018

Auch interessant „Live Forever“ von Oasis wurde zum besten britischen Song aller Zeiten gewählt Ariana Grande hat seit dem Anschlag erst einmal öffentlich über ihre Erlebnisse gesprochen. Im Interview mit dem „Time“-Magazin sagte sie vor rund einer Woche:

„The last thing I would ever want is for my fans to see something like that happen and think it won. Music is supposed to be the safest thing in the world. I think that’s why it’s still so heavy on my heart every single day.”

Auch interessant Ariana Grande covert Kendrick Lamars „Humble“ – in einer Evanescence-Version Bereits einige Wochen nach dem Attentat kehrte die US-Amerikanerin Ariana Grande nach Manchester zurück und gab das „One Love Manchester“-Charitykonzert, für das sie Unterstützung von unter anderem Katy Perry, Robbie Williams, Miley Cyrus, Coldplay und Liam Gallagher bekam. Noel Gallagher trat zwar nicht auf, spendete die Einnahmen des Songs aber.

Die Manchester Arena blieb am 22. Mai 2018 geschlossen. In viele anderen Konzerthallen in England fand eine Schweigeminute statt.