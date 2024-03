Kid Cudi und Pusha T kommen 2025 für drei Konzerte nach Deutschland

Die Earthgang und Jaden werden für ein paar Shows ebenfalls bei der „Insano World Tour“ dabei sein.

Rapper Kid Cudi hat seine „Insano World Tour“ angekündigt, mit der er durch Nordamerika und Europa reisen wird. Die Tournee ist derzeit bis 2025 geplant und Pusha T wird bei allen Terminen als Vor-Act auftreten. In ausgewählten Städten wird die Earthgang und Jaden als Support dazustoßen.

Nachdem er sich im Januar 2024 mit seinem neunten Studioalbum INSANO zurückgemeldet hat, vermeldet der Grammy-Preisträger nun eine daran anschließende Konzertreihe. Der nordamerikanische Teil der „Insano World Tour“ beginnt am 28. Juni, danach kommt der Rapper im Februar 2025 nach Europa. Hier machen sie unter anderem in Amsterdam, Paris und London Halt. Deutsche Fans haben für drei Shows die Möglichkeit, die US-Amerikaner live on stage zu sehen.

Hier zum Tour-Post:

Tickets

Karten für die Welttournee sind ab Freitag, den 15. März, über Eventim erhältlich. Der Vorverkauf beginnt am 12. März und ist mit einer Anmeldung hier möglich.

„Insano World Tour“

Kid Cudi und Pusha T live in Deutschland – Konzertermine im Überblick: