Erste Bilder von „House Of The Dragon“ („Game Of Thrones“)

Im April 2021 fiel der Startschuss für die Produktion zu „House Of The Dragon“, der Prequel-Serie zu „Game of Thrones“ (GoT). HBO hat nun die ersten offiziellen Bilder veröffentlicht.

Zu sehen sind Emma D’Arcy als Prinzessin Rhaenyra Targaryen, Rhys Ifans als Otto Hightower, Matt Smith als Prinz Daemon Targaryen, Olivia Cooke als Alicent Hightower und Steve Toussaint als The Sea Snake.

Das Spin-off fokussiert sich auf einen Zeitraum innerhalb von „Game of Thrones“, der als „Dance of Dragons“ bekannt ist. In diesem kommt es zu einem Bürgerkrieg innerhalb der regierenden Targaryen. Dabei stehen sich die beiden Halbgeschwister Rhaenyra und Aegon Targaryen gegenüber, die beide nach dem Tod ihres Vaters Viserys den Thron beanspruchen.

„House Of The Dragon“ basiert auf George R.R. Martins Buch „Fire & Blood“ und setzt rund 300 Jahre vor den Geschehnissen in „GoT“ ein. Erschaffen wurde die Serie von Buchautor Martin und Ryan Condal, die auch gemeinsam die Drehbücher der zehn Folgen schreiben werden.

Auch werden Zuschauer in „House Of The Dragon“ wohl einen legendären Bruderkampf zu sehen bekommen. Die neue HBO-Serie soll sich zudem in Sachen Gewalt gegen weibliche Figuren deutlich vom Vorgänger unterscheiden.

Der Twitter-Account zu „House Of The Dragon“ teilte auch Bilder des Casts beim Einsprechen.

