Die britischen Kult-Darsteller und Kumpel Simon Pegg und Nick Frost, die unter anderem zusammen in „Shaun of the Dead“ und „Hot Fuzz“ zu sehen waren, melden sich mit einem neuen Projekt zurück. „Truth Seekers“ heißt das Ganze und es ist eine schwarzhumorige Horror-Serie, die noch in diesem Herbst auf Amazon Prime starten soll. Einen konkreten Veröffentlichungstermin gibt es zwar noch nicht, aber dafür erstes Videomaterial.

Seht Euch hier den Teaser zu „Truth Seekers“ an:

Zum Inhalt: „Truth Seekers“ handelt von den beiden Parapsychologen Gus und Dave, die in spukenden Kirchen, Bunkern und verlassenen Krankenhäusern auf Geistersuche gehen. Dabei teilen sie die Videos, auf denen sie die ihnen begegnenden Monster festhalten, mit ihrer Online-Community, um so möglichst viel von sich Reden zu machen. Im Laufe der Folgen der Serie sollen ihre Entdeckungen und ihre Videos immer abgedrehter werden – bis sie schließlich einer riesigen Verschwörung auf die Schliche kommen. Das klingt doch nach einer Story, die perfekt für die zwei Schauspielerfreunde zu sein scheint!

Erfahrt mehr über die Geschichte von „Truth Seekers“ im Comic-Con-Online-Panel mit dem Cast:

Die Serie wurde zum ersten Mal bereits im Jahr 2018 angekündigt. Es ist außerdem eines der ersten Projekte, das aus Peggs und Frosts neuem Produktionshaus Stolen Pictures hervorgeht.

Die beiden Briten konnten mit ihrer „Cornetto Trilogie“ in den 2000er-Jahren große Erfolge feiern, zu denen die Zombie-Comedy „Shaun Of The Dead“, 2007 die Action-Comedy „Hot Fuzz“ und 2013 der Weltuntergangsfilm „The World’s End“ gehören. Zuletzt stand das Duo in dem Horror-Comedy-Film „Slaughterhouse Rulez“ vor der Kamera.