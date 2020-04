Das wird Dich auch interessieren





Corona trifft die Musikbranche hart. Nachdem im März bereits Touren jäh unterbrochen wurden, sind nun bis zum 31. August alle Großveranstaltungen per Regierungsbeschluss untersagt. Was unter die Definition einer Großveranstaltung fällt, ist dabei jedoch nicht eindeutig geklärt. Tobias Schrenk hält als Veranstalter des jährlich in Darmstadt stattfindenden „Golden Leaves“-Festivals weiterhin am geplanten Termin vom 29.-30. August fest – noch. Wir haben mit ihm über die Folgen der Corona-Krise für sein Festival gesprochen.

Musikexpress: Mit dem beschlossenen Verbot von Großveranstaltungen bis zum 31. August sieht es schlecht aus für das „Golden Leaves“. Wie geht Ihr mit der neuen Situation um?

Tobias Schrenk: Die Situation hat sich relativ schnell zugespitzt für uns als Veranstalter. Für uns als kleines Festival ist es noch mal besonders schwierig. Unser erstes Credo war, unseren Gästen die Situation so transparent wie möglich zu machen, so wie auch in unserem ersten Facebook-Posting geschehen. Wir warten jetzt, wie die Landesregierung „Großveranstaltung“ definiert und gehen so lange davon aus, dass wir mit einer Größe von 3500 Besuchern eventuell stattfinden können. Die Gesundheit unserer Besucher ist uns aber extrem wichtig und ganz realistisch betrachtet ist es unwahrscheinlich, dass so etwas wie das „Golden Leaves“ mit all den Hygienebestimmungen abgehalten werden kann. Für uns ist die Corona-Krise eine extreme Bedrohung, wie wir sie noch nie erlebt haben. Wir wollen das Festival aber auf keinen Fall absagen, sondern im Zweifel aufs nächste Jahr verschieben.

Wie verändert Corona nun Eure Planung? Habt Ihr bereits Dienstleister gebrieft oder sogar gekündigt?

Dadurch, dass wir das Golden Leaves“ bereits neun Jahre machen, haben wir eine sehr enge Kommunikation mit unseren vertrauten Partnern, teils auch aus der Region. Die Bands sind alle fix, aber wir haben von den Bookern und Agenturen die Resonanz bekommen, dass sie jegliche Entscheidungen von unserer Seite unterstützen, damit alle gut aus der Sache kommen. Zu Technikverleihern und Essenständen kann man dagegen noch gar nichts sagen, weil wir auch noch nicht wissen, was bis August passiert.