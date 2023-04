Es war kein großes Drama: Paulas Popwoche im Überblick

… über Taylor Swift, Anti-Flag, Eminem, R’n’B-Girlgroups, „The Power“ und Barbie Ferreira

Horror der Woche: Taylor Swifts Trennung

TAYLOR SWIFT UND IHR FREUND HABEN SICH GETRENNT. Schlimm ist das, weil Swifties, wie ihre Ultrafans heißen, durch Taylor leben, was heißt, dass sie sich auch bald trennen werden, selbst wenn sie gar nicht in einer Beziehung sind. Swifts Datingleben ist seit quasi immer unter besonderer Beobachtung, ob von Fans oder Feinden, die sie slutshamen wollen.

Unangenehm legendär ist zum Beispiel Ellen DeGeneres‘ Obsession mit Swifts Beziehungsleben, aber Vorsicht, es ist wirklich schlimm anzusehen:

Die Obsession von Fans sieht hingegen zum Beispiel so aus:

Oder so:

Fans legen Blumen vor dem Haus ab, in dem Swift lebte, als sie ihren Ex-Freund kennengelernt hat (es gibt dazu passend den Song „Cornelia Street”) oder randalieren ein bisschen rum. Klaro. Da die Trennung laut Insidern oder so „kein großes Drama” gewesen sein soll, muss man selbst eins draus machen.

Ich habe ja schon mal den Podcast „Sounds Like A Cult” empfohlen, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal tun, und zwar insbesondere die Folge zu Taylor Swift, falls ihr ungefähr verstehen wollt, wie es soweit kommen konnte. Ich meine, haben wir denn nichts über Fantum aus der Serie „Swarm” gelernt?

Tweet der Woche: Anti-Flag gegen Transhass

Man kann wohl mit Sicherheit sagen, dass Anti-Flag eine ganz gute Expertise haben, was Punk betrifft. Offenbar sind sie dazu auch noch normale Leute. Und bei dem extremen konservativen bis faschistischen Backlash, den es gerade auch in den USA bezüglich Queer- und Transrechte gibt, ist jede Stimme gegen die, die diese gefährlichen Entwicklungen auch noch als progressiv umzudeuten versuchen, wichtig.

Speaking by the way of Leute, die sonst immer amerikanische Kultur erhalten wollen und so.

Internet der Woche: Emma & Eminem

Bei „The Voice Kids” lieferte Emma mit ihrem Cover von Eminems „Mockingbird” so ab, dass sie ohne sonstiges Zutun TikTok-Star wurde. So weit, so super.

Doch dann kommentierte Eminem das Video, und zwar mit diesem Emoji:

(Ziemlich cringe ist natürlich dabei die Reaktion von „The Voice Kids”.) Seitdem rätselt die Internetgemeinde, ob er seinen Kommentar gut oder böse meint. Man darf auch nicht vergessen, obwohl man es leicht vergessen kann, dass Eminem Ü50 ist. Und zudem war es sein erster TikTok-Kommentar ever. Ein Wahnsinn. Er meint es aber bestimmt gut!

Comeback der Woche: R’n’B-Girlgroups

Ich bin glücklich! Das beste Genre der Welt keeps on giving and giving and giving. Neben fantastischen R’n’B-Solokünstlerinnen, die uns in den vergangenen Jahren geschenkt wurden, erleben jetzt die Girlgroups ihr Comeback. Folgende sind meine Favoriten und sie setzen die Tradition von En Vogue, SWV, Destiny’s Child, TLC und Mis-Teeq fort:

Boys World:

FLO:

