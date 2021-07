Faceshaming: Dieses Foto von Madonna regt ihre Fans auf

Foto: AFP via Getty Images, BEN STANSALL. All rights reserved.

Madonna ist mittlerweile 62 Jahre alt und hat bereits den einen oder anderen Schönheitseingriff an sich vornehmen lassen. Ein Foto auf Facebook, das sie nun mit langer, blonder Mähne und veränderten Gesichtszügen zeigt, bringt einige Fans aber regelrecht in Rage.

In den Kommentaren zum Post heißt es unter anderem wenig respektvoll: „Sieht langsam aus wie bei ,Immer Ärger mit Bernie‘“ – in Anspielung auf den Film, in dem ein Toter von anderen Protagonisten des Films als lebendig ausgegeben wird. „Warum will man wie ein 18-jähriges Kind aussehen?“ Andere „diagnostizieren“, dass da “etwas falsch mit Körper und Gesicht“ sei.

Tatsächlich wirkt das Bild, das auch ihren 27-jährigen Freund Ahlamalik Williams zeigt, wie ein Photoshop-Resultat. Ihr Gesicht ähnelt beinahe dem von Kim Kardashian und auch ihre Hände scheinen retouchiert worden zu sein. Einige Fans verteidigen die Sängerin allerdings in den Kommentaren gegen die Hater: „Sie kann tun, was sie möchte. Sie ist in ihren Sechzigern, lasst sie in Ruhe. Sie ist die Queen!“