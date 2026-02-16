Maya Hawke: Hochzeit wird zum „Stranger Things“-Event

Maya Hawke hat Christian Lee Hutson geheiratet. Finn Wolfhard, Joe Keery und Co. feierten mit – „Stranger Things“-Reunion in New York.

Maya Hawke, bekannt als Robin aus „Stranger Things“, hat am 14. Februar 2026 dem Musiker Christian Lee Hutson das Ja-Wort gegeben. Die Trauung fand in der St. George’s Episcopal Church in Manhattan statt, anschließend feierte die Hochzeitsgesellschaft im privaten Club „The Players“. Unter den Gästen waren Familienangehörige, enge Freund:innen und Kolleg:innen.

Maya Hawke zeigte sich braut-typisch in einem klassischen weißen Hochzeitskleid (siehe hier) mit vollem Rock, einem auffälligen, federverzierten Wintermantel und einem zarten Schleier auf den Straßen New Yorks. Aber sie blieb nicht der einzige Hingucker …

Großes Staraufgebot

Denn es kam zu einer regelrechten „Stranger Things“-Reunion vor Ort. Mehrere Hauptdarsteller:innen der Serie waren bei der Hochzeit anwesend, darunter Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink und Joe Keery. Millie Bobby Brown, ebenfalls erst kürzlich verheiratet, war nicht dabei.

Nur wenige Monate nach dem Serienfinale bedeutete dies für das Ensemble ein besonderes Wiedersehen. Hawke ist seit der dritten Staffel als Robin Teil von „Stranger Things“ und wurde mit dieser Rolle international bekannt.

Familie prominent vertreten

Ihre Eltern Ethan Hawke und Uma Thurman nahmen ebenfalls an der Zeremonie teil und Hawke führte seine Tochter zum Altar. Thurman und Hawke hatten 1998 geheiratet und zwei Kinder bekommen, trennten sich 2003 und ließen sich 2005 scheiden.

Damals gab es Spekulationen über das Ende ihrer Ehe und eine mögliche Affäre Hawkes mit einer Nanny. Obwohl Hawke die Gerüchte bestritt, heiratete er später das Kindermädchen und zeugte mit ihr ebenfalls zwei Kinder. Dennoch haben beide Elternteile betont, dass sie nach der Trennung respektvoll miteinander umgehen möchten und die gemeinsame Erziehung ihrer Kinder in den Vordergrund stellen.

Musik verbindet

Künstlerisch arbeiten die frisch Vermählten Maya Hawke und Christian Lee Hutson eng zusammen. Beide veröffentlichen Musik im Bereich Folk und Indie-Pop. Hutson war an Hawkes Alben „Blush“ und „Moss“ als Co-Autor und Produzent beteiligt. Die Zusammenarbeit entwickelte sich parallel zu ihrer Beziehung und ist ein wichtiger Teil ihres kreativen Austauschs.