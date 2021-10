Fans verteidigen Daniel Craig — nachdem Piers Morgan dessen pinkes Sakko kritisiert

Am vergangenen Dienstag (28. September) zeigte sich der James-Bond-Darsteller Daniel Craig bei der London-Premiere des neuen 007-Streifens „No Time To Die“ in einem pinkfarbenen Sakko. Anschließend schoss der britische Moderator Piers Morgan auf Twitter gegen Craig und sein Outfit. Auf Twitter teilen nun Craig-Fans wiederum gegen Morgan aus.

Kurz nachdem sich Daniel Craig bei der „No Time To Die“-Premiere im pinken Sakko zeigte, twitter Piers Morgan: „James Bond würde niemals einen grellrosa-farbenen Wildleder-Smoking tragen. Du solltest ein stählerner Attentäter mit vorbildlichem Modegeschmack sein, Herr Craig – und kein Tribut an Austin Powers.“

Lange dauerte es nicht, bis die Fangemeinde auf Morgan los ging und seine Behauptung – 007-Agenten sollten kein Pink tragen – sogar widerlegten. So teilte ein Fan beispielsweise eine Foto-Collage von ehemaligen 007-Darstellern, die in vergangenen Bond-Filmen sehr wohl Pink trugen – darunter Sean Connery und Roger Moore.

Piers Morgan slagging Daniel Craig for wearing pink, says Bond, James Bond would never wear pink.

Well, apart from Bond not being real… pic.twitter.com/vIP7ct6s5O

— Andrew Ross (@Captainswoop1) September 29, 2021