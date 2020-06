„Festival für Festivals“: Im August wird online groß gefeiert

Das wird Dich auch interessieren





Die Corona-Pandemie zwingt weltweit zum Umplanen und -denken. Wie sollten zukünftig Konzerte ausgerichtet werden? Wie muss ein Festival aussehen, das 2020 trotz aller Widrigkeiten an den Start gehen kann? Über 130 Veranstaltungen haben sich nun für ein Riesenevent im August zusammengeschlossen. Damit der Sommer nicht ganz ohne Livemusik auskommen muss, findet vom 21. bis 23. August 2020 das „Festival für Festivals“ statt.

Den Anstoß für die Aktion, die gänzlich online ausgerichtet ist, gab das Team von „Höme – Für Festivals“. Mitgründer Johannes Jacobi erklärt in der Pressemitteilung zur Veranstaltung: „Wir alle haben in den letzten Wochen gespürt, was uns durch den Ausfall der Festivalsaison in diesem Jahr fehlen wird, aber wir haben eben auch gesehen, dass viele – egal ob Festivalfans oder die Macher*innen – ihre Begeisterung zu dieser riesigen, diversen Festivallandschaft teilen. Hier wollen wir mit dem Festival für Festivals ansetzen, in dem wir Geld zur Unterstützung sammeln, Festivals, Initiativen, Künstler*innen und Dienstleister*innen aber auch den Festivalfans eine Bühne geben – und alle zusammen virtuell verbunden unsere Festivallandschaft feiern.“

Das neue Format soll in nächster Zeit noch konkreter auf der Website des Festivals vorgestellt werden. Im Vorfeld sind schon einmal Streaming-Konzerte, Talks, Bieryoga, Kochshows, Aftershow-Partys und verschiedene Challenges angekündigt worden, die dann auf festivalfuerfestivals.de präsentiert werden.

Musikexpress ist einer der zahlreichen Medienfreunde dieser neuen Festivalversion. Wer die Festivallandschaft auch nachhaltig unterstützen und sich dafür einsetzen möchte, dass auch den kommenden Jahren ein diverses Angebot an Veranstaltungen im Sommer für Musikfans aufbereitet wird, der shoppt sich für 35 Euro eine Festivalbox. Diese beinhaltet ein Festivalband, -shirt, -magazin sowie weitere Gimmicks, die einen die nächste Open-Air-Saison herbeisehnen lassen. Unter den Käufer*innen der Box wird außerdem ein goldenes Bändchen verlost, mit dem es dem oder der glücklichen Gewinner*in möglich ist, 2021 tatsächlich auf alle Festivals zu gehen, die bei der „Festival für Festivals“-Aktion mitmachen.