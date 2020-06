Melt Festival 2021: Der Termin für das nächste Jahr steht fest

Das wird Dich auch interessieren





Nachdem das diesjährige Melt Festival aufgrund der Corona-Pandemie ins Wasser fällt, haben die Veranstalter*innen bereits für 2021 einen Plan gemacht. Notiert Euch jetzt schon mal das Datum fürs kommende Jahr: Das Melt wird vom 4. bis 6. Juni 2021 in Gräfenhainichen und damit knapp anderthalb Monate früher als in den Jahren zuvor stattfinden.

2021 steht das Event ganz im Zeichen von „A New World“. So sollen in Ferropolis, der Stadt aus Eisen, zum Beispiel neue Bühnen entstehen. Aber man will auch mit „noch größerer Vielfalt in Booking und On-The-Ground-Experience, sowie vielen weiteren Überraschungen in einem nie da gewesenen Setting“ aufwarten. Weiterhin heißt es in der Pressemitteilung, dass „bei der 23. Ausgabe neue Standards“ gesetzt werden sollen.

Weitere Infos zu den Veränderungen und auch zum Line-up sind bisher noch nicht veröffentlicht worden. Der Vorverkauf für das Melt 2021 soll aber schon sehr bald starten und die bereits geshoppten Tickets für 2020 können auf der Website www.meltfestival.de auf das kommende Jahr überschrieben werden.

Melt Festival – Datum 2021

4. bis 6. Juni 2021

Veranstaltungsort

Ferropolisstraße 1

06773 Gräfenhainichen

Preise & Tickets

Die Tickets kosteten zuletzt um die 125 Euro plus fünf Euro Müllpfand. Mehr Infos findet Ihr hier.