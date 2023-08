Fettes Brot: Abschiedskonzerte mit zwei neuen Überraschungsterminen

Zu ihren Abschiedsshows kommen zwei Zusatztermine an anderer Location hinzu – bereits ausverkauft.

Lange dauert es nicht mehr, bis die Hamburger HipHop-Gruppe von Fettes Brot ihren großen Abschied angeht. Natürlich waren die zwei finalen Konzerte auf der Hamburger Trabrennbahn am 1. und 2. September auch sofort ausverkauft. Nun hat das Trio zwei Zusatztermine in einer anderen Location angekündigt. Die Tickets für die Gigs waren aber sofort weg.

Fettes Brot feiern auch schon im August mit ihren Fans

Die drei Brote Doktor Renz, König Boris und Björn Beton haben ihre Abschiedsshow in der bekannten Open-Air-Venue in Hamburg humorvoll das „Brotstock“-Festival getauft. Mit 50.000 Zuschauer:innen und zahlreichen musikalischen Gästen wollen sich Fettes Brot nach 31 Jahren aus der Musikwelt verabschieden. Zuvor konnten schon Fans in Städten in Österreich, der Schweiz und anderen Teilen Deutschlands mit den Hamburger Jungs ein letztes Mal „Schwule Mädchen“ oder „Emanuela“ zusammen schmettern.

Ganz überraschend haben aber Fettes Brot noch zwei Zusatzkonzerte für den 28. und 29. August angekündigt. Zudem finden die Events in der Markthalle in Hamburg statt, die nur Platz für 1.000 Besucher:innen bereithält. Aufgrund des kleineren Maßstabs, haben die Brote die Konzerte auch liebevoll „Brotstöcken“ genannt.

Der Ticketverkauf startete bereits am 21. August um 18 Uhr im offiziellen Shop von Fettes Brot – die Karten sind bereits allesamt weg. Die Gigs sind ausverkauft.