Fettes Brot: Greatest-Hits-Album HITSTORY erscheint Anfang 2023 – hier die Details

Der Releasetermin für HITSTORY, das erste (und wohl letzte) Greatest-Hits-Album von Fettes Brot, steht nun fest. Es soll am 10. Februar 2023 als CD und Vinyl erscheinen und zehn Songs umfassen. Die Platte soll „die wichtigsten Artefakte ihrer Epoche“ enthalten und den großen Abschluss ihrer Karriere als Fettes Brot markieren. Am 31. August gab das Hamburger Trio mit dem Song „Brot weint nicht“ das letzte Kapitel seiner 30-jährigen Geschichte bekannt.

Seit dem 02. September gibt es Tickets für ihre fast ausverkaufte Abschiedstour, die am 05. April 2023 in Rostock beginnt und am 06. Mai 2023 in Kiel „pausiert“ – denn das große Finale wird ihr „Brotstock“-Konzert am 01. und 02. September in Hamburg sein. Die insgesamt 50.000 Tickets für die Show auf der Trabrennbahn Hamburg-Bahrenfeld wurden innerhalb von sieben Stunden ausverkauft. Dafür bedankten sich König Boris, Doktor Renz und Björn Beton in einem Instagram-Video mit den Worten: „Das ist crazy“ – „Das ist der schiere Wahnsinn“ – „Das ist wirklich unglaublich“ und begannen ein Ständchen zu singen: „Hamburg ist OK“.

Die Tracklist, des hier vorbestellbaren Greatest-Hits-Album lautet:

1. An Tagen wie diesen (feat. Finkenauer)

2. Bettina, zieh dir bitte etwas an (mit Modeselektor)

3. Da draussen (Pt. 1)

4. Schwule Mädchen

5. Jein (Single Edit)

6. Nordisch by Nature (Pt. 1) feat. Gaze Matratze, Der Tobi & Das Bo)

7. Erdbeben

8. The Grosser (feat. Memphis Horns)

9. Emanuela (Single Edit)

10. Echo

Wie die Platte aussehen wird, ist auch schon bekannt:



„Anno 2022 erscheint uns unsere gemeinsame Story irgendwie auserzählt. Ehrensache, dass unsere Epoche mit einem Knallerfinale enden muss. Weil Brot nicht (lange) weint, stellt ihr euch eins von diesen überbordenden New-Orleans-Begräbnissen vor, wo alle 10 Minuten heulen und dann 10 Stunden eine lachende Lokomotive aus Menschen und Musik durch die Strassen der Stadt schnauft! Wir laden euch hiermit zu verrückten, finalen Festspielen ein. Es kommen auf euch zu: Abschiedssong „Brot weint nicht“, Abschiedstour, Greatest Hits-Platte und viele Surprises von unserer ewigen Bucketlist! Das Museum Fettes Brot bleibt natürlich für immer immer geöffnet. Wir möchten, dass ihr allzeit unsere Fans bleibt“, schrieben Fettes Brot in einem anderen Instagram-Beitrag.