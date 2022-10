„Hamburg ist OK“ – Fettes Brot Konzert nach 7 Stunden ausverkauft

Am Sonntag (16. Oktober) begann und endete der Vorverkauf für die Abschiedskonzerte „Brotstock“ von Fettes Brot am 01. und 02. September 2023. Nach sieben Stunden waren die knapp 50.000 Tickets (jeweils 25.000 pro Konzerttag) für das Konzert auf der Trabrennbahn Bahrenfeld in Hamburg ausverkauft.

Die Jungs von Fettes Brot bedankten sich auf Instagram mit einem Video dafür. „Das ist crazy“ – „Das ist der schiere Wahnsinn“ – „Das ist wirklich unglaublich“, sagen sie der Reihe nach und Beginnen ein Ständchen zu singen: „Hamburg ist OK“.

Abschiedstour

Fettes Brot hatte am 31. August mit dem Song „Brot weint nicht“ ihr Ende bekannt gegeben. Um die 30 Jahre seit Bestehen zu feiern, spielen sie neben den beiden Abschiedskonzerten auch noch die „Fettes Brot…is History!“ Tour. Beginnend am 05. April 2023 spielen sie bis zum 06. Mai 2023 ganze 18 Konzerte.