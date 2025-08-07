Film über Ozzy und Sharon Osbourne kommt ins Rollen

Neues Filmprojekt über Ozzy Osbourne: Drehbuch fertig, Suche nach Regisseur läuft.

Knapp zwei Wochen nach dem Tod von Ozzy Osbourne gibt es neue Entwicklungen rund um das lang geplante Biopic über sein Leben mit Ehefrau und Managerin Sharon. Bereits 2021 angekündigt, war es lange still um das Projekt. Nun hat Polygram Entertainment bestätigt, dass die Arbeiten weiterlaufen und aktuell Gespräche mit einem möglichen Regisseur geführt werden.

Der Film entsteht in Zusammenarbeit mit Sony Pictures und der familiengeführten Produktionsfirma Osbourne Media. Auch Sharon sowie die Kinder Jack und Aimee Osbourne sind als Produzent:innen beteiligt. Im Mittelpunkt der Geschichte soll nicht nur Ozzys Karriere als Rocklegende, sondern vor allem seine langjährige Beziehung zu Sharon stehen.

Drehbuchautor Lee Hall arbeitet weiter am Skript

Für das Drehbuch ist nach wie vor Lee Hall verantwortlich – der Oscar-nominierte Autor, der bereits Elton Johns Lebensgeschichte in „Rocketman“ (2019) adaptierte. Die Besetzung des Films ist noch offen. Osbourne selbst hatte sich 2022 gegenüber „Consequence“ dazu geäußert: Er wünsche sich für seine Rolle einen „relativ unbekannten“ Schauspieler, kein Star wie Johnny Depp, sondern jemanden, der „von Grund auf“ die Figur formen könne.

Veröffentlichungsdatum noch ungewiss

Nach Ozzy Osbournes Tod am 22. Juli 2025 ist das Interesse an seiner Lebensgeschichte erneut gestiegen. Der Musiker starb im Alter von 76 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts, begleitet von einer koronaren Herzerkrankung und Parkinson. In den Tagen nach seinem Tod wurde er in einem privaten Rahmen auf dem Familienanwesen beigesetzt, begleitet von engen Freund:innen wie Elton John und Mitgliedern von Metallica. Während Fans weltweit trauern, rückt das Filmprojekt über das Leben des „Prince of Darkness“ nun wieder stärker in den Fokus. Ein genaues Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, doch die Geschichte von Ozzy und Sharon scheint auf dem Weg auf die große Leinwand.

Letzte Ehre für den „Prince of Darkness“

Am 30. Juli fand in Osbournes Geburtsstadt Birmingham eine öffentliche Trauerfeier statt. Tausende Menschen gingen auf die Straßen, um dem „Prince of Darkness“ die letzte Ehre zu erweisen. Viele Fans legten Blumen auf der Black-Sabbath-Bridge nieder. Die Osbourne-Familie- Kelly, Sharon, Jack und Aimee, stieg nahe der Black-Sabbath-Bridge aus ihrem Wagen, um die Fans persönlich zu begrüßen. Einen Tag später folgte eine private Beisetzung auf dem Anwesen der Familie in Buckinghamshire. Zahlreiche Wegbegleiter und Kolleg:innen aus der Musikbranche nahmen teil. Osbournes letzte Ruhestätte liegt Berichten zufolge an einem See auf dem Familiengrundstück.