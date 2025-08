Posthumer Triumph: Ozzy Osbourne auf Platz 1 der Deutschen Vinyl-Charts

Mit Ozzy Osbourne hat die Musikwelt eine Legende verloren, doch sein Vermächtnis lebt nach seinem Tod weiter.

Mit dem Vinyl-Set „See You on the Other Side V2.0“ erreicht Ozzy Osbourne posthum Platz 1 der Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts. Die Veröffentlichung würdigt das musikalische Lebenswerk des „Prince of Darkness“ und dokumentiert dessen jahrzehntelange Solo-Karriere.

Ozzy Osbournes letzter Tribut

Der Titel des Sammelwerks geht auf den Song „See You on the Other Side“ zurück. Die melancholische Ballade aus dem Jahr 1995 erschien auf dem Studioalbum „Ozzmosis“ und dreht sich thematisch um Abschied, den Tod und das Jenseits. Unter diesem Namen wurde bereits 2019 ein Vinyl-Boxset veröffentlicht. Diese enthält eine große Bandbreite von Osbournes Schaffen, einschließlich eines Compilation-Albums, das vollständig aus den B-Seiten vergangener Alben besteht. Jedoch deckt die Auflage von 2019 die Diskografie der Metal-Legende lediglich bis zu seinem 2010 erschienen Album „Scream“ ab.

Die Neuauflage des Gesamtwerkes „See You on the Other Side V2.0“ von 2025 hingegen umfasst insgesamt 27 LPs und enthält die gesamte Solo-Diskografie des ehemaligen Black-Sabbath-Frontmanns: Von seinem Debüt „Blizzard of Ozz“ (1980) bis hin zu späteren Alben wie „Ordinary Man“ (2020) oder „Patient Number 9“ (2022). Die Vinyl-Neuauflage dient vielen Fans insofern als abschließendes Zeugnis einer der prägendsten Figuren der Rock- und Metalgeschichte.

Die Spitzenplatzierung in den Offiziellen Deutschen Vinyl-Charts unterstreicht die Bedeutung der Metal-Legende für die Musikszene und seine Fans. Zeitgleich scheint es das musikalische Erbe des Rockstars zu manifestieren.