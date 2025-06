Finneas & Ashe starten neue Band „The Favors“

Finneas: Vorverkauf für 2025er Konzerte geht los – so kommt ihr an Tickets

Am 2. Juni verkündeten Billie Eilishs Bruder Finneas O’Connell und die Sängerin Ashlyn Rae Willson, bekannt als Ashe, große Neuigkeiten: Die beiden Musiker haben gemeinsam eine neue Band gegründet – The Favors. Über ihre Instagram-Kanäle teilten sie die Nachricht mit ihren Fans und gaben zugleich Details zu ihrem ersten Album und der kommenden Single bekannt.

Die neue Band: „The Favors“

In dem Instagram-Post schrieb das Duo: „Wir haben eine Band gegründet. Sie heißt The Favors. Wir kündigen unser neues Album THE DREAM an, das am 19. September erscheint. Wir haben es sehr geliebt, diese Musik heimlich zusammen zu machen, und können es kaum erwarten, dass sie endlich zu euch kommt.“ Ihre Debütsingle ‚The Little Mess You Made‘ erschien bereits am 6. Juni, sogar mit Musikvideo.

Diese Offenbarung löste bei den Fans sofort Begeisterung aus. Ein Fan kommentierte: „Dass Finneas und Ashe eine Band gründen und ein Album rausbringen, stand nicht auf meiner 2025-Bingo-Karte.“ Eine andere begeisterte Stimme fügte hinzu: „Oh mein Gott, ich dachte immer, ihr beide habt zusammen so viel musikalisches Potenzial!“

Finneas könnte „nicht stolzer sein“

Mehrere Fans bemerkten in den veröffentlichten Bildern und dem Album-Cover Anklänge an die Band Fleetwood Mac. „Das ist sooo Fleetwood Mac-codiert, ICH LIEBE ES“, schrieb ein Fan. Ein anderer fügte hinzu: „Das Albumcover erinnert total an Fleetwood Mac.“

Finneas gab seinen Followern auf Instagram Story-Einblicke in die Entstehung des Albums: „In den letzten 18 Monaten haben Ashe und ich an diesem Album gearbeitet, und ich meine es wirklich, wenn ich sage, dass ich nicht stolzer sein könnte – David Marinelli am Schlagzeug, Ricky Gourmet an der Gitarre – ich liebe es, in einer Band zu sein.“

„The Favors“: Debüt-Album im September

Bereits 2021 arbeiteten Finneas und Ashe zusammen und veröffentlichten den Song „Till Forever Falls Apart“. Auch live teilten sie sich die Bühne, was viele Fans begeistert verfolgt haben. Ashe postete nun ein Video von ihrem gemeinsamen Auftritt ihrer Debüt-Single, nur kurz nach dem Release.

Während Finneas derzeit noch auf Tour ist, um sein zweites Soloalbum FOR CRYIN‘ OUT LOUD zu promoten, richtet sich der Fokus vieler Fans schon auf das neue Bandprojekt. Die Debütsingle „The Little Mess You Made“ ist also bereits zu streamen, das Album THE DREAM folgt am 19. September auf allen gängigen Streaming-Plattformen.