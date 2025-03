FKA Twigs muss Konzerte absagen – wegen Einreiseproblemen

Am Mittwoch (26. März) hat FKA Twigs auf ihrem Instagram-Account eine unschöne Nachricht verkündet, denn ihre anstehende Tour durch Nordamerika muss abgesagt werden. Zukünftige Dates, zum Beispiel in Europa, seien aber nicht davon betroffen. Erfahrt hier mehr zu den Hintergründen.

Keine rechtzeitige Einreisegenehmigung

Eigentlich sollte die Musikerin schon am Abend des 26. März in Chicago auftreten, in ein paar Tagen in Toronto und New York. Damit hätte sie das erste Mal seit 2019 wieder live ihre Musik in den Vereinigten Staaten gespielt. Doch wie sie in den Socials erklärte, haben sie und ihr Team Visa-Probleme. „Heute wurde mir mitgeteilt, dass die Produktion nicht rechtzeitig den richtigen Papierkram ausgefüllt hat, damit wir unsere Visa für die Einreise in die USA und für Auftritte bekommen“, so die Sängerin. „Das bedeutet, dass ich ohne mein Zutun meine Shows in New York, Chicago und Toronto canceln muss.“

Obwohl Toronto in Kanada liegt, muss die Show ebenfalls ausfallen. Dazu sagte die Britin lediglich: „Für diejenigen unter euch, die sich fragen, warum ich Toronto absagen muss, obwohl es nicht Teil der Vereinigten Staaten ist, liegt es an der Streckenführung und an dem komplexen Wesen des Tourens.“

Zum Verständnis: Künstler:innen, die ohne amerikanische Staatsbürgerschaft in den Staaten auftreten möchten, benötigen entweder ein P- oder ein O-1-Visum. Die Beantragung dieser Genehmigungen ist aufwendiger und zeitintensiver als eine einfache Einreiseerlaubnis.

„Ich bin völlig am Boden zerstört“

Die Absage der Konzerte scheint FKA Twigs sehr zu belasten, denn sie fährt fort: „Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Ich bin völlig am Boden zerstört, um ehrlich zu sein. Völlig untröstlich. Alles, was ich will, ist, bei euch zu sein und euch EUSEXUA zu bringen.“ Sie würde „aktiv untersuchen, wie und warum das passiert ist“, und versprach, sobald wie möglich über neue Termine zu informieren.

Die Auftritte in Nordamerika sollten Teil ihrer Welttournee zum aktuellen Album EUSEXUA sein. Die restlichen Konzerte in Mexiko und Europa scheinen von den etwaigen Einreiseproblemen nicht betroffen zu sein. Auch ihr Gig am 19. April in San Francisco soll aktuell wie geplant stattfinden.

Berlin-Show soll noch stattfinden

Am 30. Mai kommt FKA Twigs auch nach Deutschland und wird in Berlin in der Uber Eats Music Hall auftreten – wobei auch diese Show von März auf den zwei Monate später stattfindenden Termin umgelegt wurde.