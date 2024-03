FKA Twigs: Verbot der Calvin-Klein-Werbung teilweise aufgehoben

Die Werbung bleibt jedoch an Orten verboten, an denen sie von Minderjährigen gesehen werden könnte.

Anfang Januar wurde die Calvin-Klein-Werbung mit FKA Twigs von der britischen Advertising Standards Authority (ASA) verboten, da die Sängerin und Schauspielerin darauf laut der ASA als „stereotypes, sexuelles Objekt“ dargestellt wurde. Nun haben sie einen Teil des Verbotes zurückgenommen.

FKA Twigs verteidigte die Werbung

Auf der Plakatwerbung war die Sängerin seitlich mit einem offenen Hemd und halbnackt zu sehen. In einem Instagram-Post verteidigte sie die Kampagne mit den Worten: „Ich sehe nicht das ‚stereotype Sexualobjekt‘, als das sie mich abgestempelt haben. Ich sehe eine schöne, starke Frau mit dunkler Hautfarbe, deren unglaublicher Körper mehr Schmerz überwunden hat, als ihr euch vorstellen könnt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

ASA revidiert einen Teil ihrer Aussage

In einem neuen Blog-Beitrag, der am Mittwoch, den 6. März, veröffentlicht wurde, erklärte die ASA nun, dass sie die ursprüngliche Entscheidung „sorgfältig überprüft“ habe. Die Erklärung dazu lautete: „Wir haben klargestellt, dass wir zwar der Meinung sind, dass das Bild von FKA Twigs offenkundig sexuell (wenn auch nicht explizit sexuell) war, dass die Anzeige sie aber als selbstbewusst und beherrscht darstellte und sie daher nicht als stereotypes Sexualobjekt präsentiert wurde.“

Dennoch sei die Werbung „offenkundig sexuell und daher nicht für die Anzeige in einem ungezielten Medium geeignet“, was sich auf die Werbung in Plakatform beziehen würde. Die Anzeige sei daher weiterhin an Orten, wo sich Minderjährige aufhalten können, verboten.

Die Behörde fuhr fort, dass „die Kritik von außen zwar wichtig war und uns zum Nachdenken gebracht hat, aber nicht der Grund war, warum wir unsere Entscheidung überdacht haben.“ Es wurde hinzugefügt: „Dieser Grund war unser Unbehagen über die Formulierung im Urteil, mit der wir unsere Entscheidung, dass FKA Twigs objektiviert wurde, begründeten. Wir waren der Meinung, dass die drei Plakate nicht einheitlich behandelt wurden und daher fehlerhaft waren.“ Bei den anderen Plakaten handelte es sich um zwei weitere der Werbekampagne, auf denen Kendall Jenner abgebildet war, die nicht verboten wurden.

Die ASA hat erklärt, dass die neu veröffentlichte Entscheidung endgültig sei.