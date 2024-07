Rap-Megastar bei Hamburg-Konzert von Taylor Swift

Zu den prominentesten Gästen gehörte ein berühmter Musiker. Er wurde sogar von der Sängerin begrüßt.

Flavor Flav, Gründungsmitglied von Public Enemy, scheint ein glühender Fan von Taylor Swift zu sein. Der Rapper hat sich in Hamburg am Dienstag (23. Juli) den ersten von zwei „The Eras“-Gigs der Sängerin im Volksparkstadion angeschaut.

Wie „Bunte“ berichtet, wurde er in der VIP-Box beim Feiern gesehen. Nach dem Konzert gab es sogar noch eine freundliche Begrüßung mit Taylor Swift.

Auf Instagram teilte Flav Eindrücke des Auftritts, machte auch Begegnungen mit anderen Berühmtheiten in der Hansestadt öffentlich. In einem Video auf X ist zu sehen, wie er ein „King Swiftie“-Schild in den Händen hält.

Laut „Just Jared“ ist Flavor Fav eigentlich für die Olympischen Spiele in Paris nach Europa gekommen. Aber der Abstecher nach Hamburg hat sich offensichtlich gelohnt.

Promis bei Deutschland-Konzerten von Taylor Swift

Die Konzerte von Taylor Swift werden immer wieder von Showbiz-Berühmtheiten verfolgt. In Gelsenkirchen war etwa Hollywood-Star Anne Hathaway dabei. Auch Swift-Boyfriend Travis Kelce jubelte im Publikum mit.

Geprägt war der erste Auftritt von Taylor Swift in der Hansestadt von heftigen Regengüssen. „Here we are“, sagte Swift zu Beginn der Show. „Und ich bin umgeben von einer großen Menge Leute, die alle mit mir im Regen tanzen werden!“. Und dann: „Wie viel Glück ich doch habe!“

Für die Sängerin war das ungemütliche Schietwetter trotz Rutschgefahr auf der Bühne kein Problem.