Public Enemy What You Gonna Do When The Grid Goes Down?

Public Enemy sind weit mehr als nur ’ne Rapcrew, sie sind eine Legende. Aber erwartet man wirklich Neues von Legenden? Das Album ist eine Rückkehr zu ihrem alten Label Def Jam, aber auch eine Rückschau auf ihre Oldschool-Lorbeeren, nicht umsonst ist der wahrscheinlich zentralste Song des Albums ein Remix von „Fight The Power“, diesmal mit der großartigen Rapsody, und Black Thought, Jahi, YG, Questlove, sowie Nas im Gepäck.

Voller Gastauftritte geht es auch sonst weiter, da wären Cypress Hill (durchgeknallt wie immer), Ice-T (cool wie immer) und George Clinton, aber auch die Beastie Boys in Person von Mike D und Ad-Rock auf dem nostalgischen „Public Enemy Number Won“. Wobei: Was ist hier eigentlich nicht nostalgisch?

Die Inhalte wahrscheinlich, denn dieses Album hat einen ganz klaren Gegner: Trump. Nicht umsonst haben Public Enemy (ohne Flavor Flav) Bernie Sanders im Vorwahlkampf unterstĂĽtzt, auf dem Album geht es also auch um den Mord an Breonna Taylor, um Obamacare, und ums groĂźe Ganze.

