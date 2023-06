RAF Camora wird zum meistgestreamten deutschsprachigen Musiker

Der österreichische Hip-Hop-Musiker überholt mit diesem Meilenstein sogar Rap-Kollegen Capital Bra.

Dem Rapper und Dancehall-Artist RAF Camora wird eine ganz besondere Ehre zuteil. Denn laut dem deutschen Marktforschungsunternehmen GfK Entertainment, ist der Österreicher der am meisten gestreamte deutschsprachige Musiker aller Zeiten. Mit insgesamt über 4,5 Milliarden Streams lässt Camora sogar den Berliner Gangster-Rapper Capital Bra hinter sicher.

RAF Camora: Vom Karriereende auf die Pole-Position

Eigentlich hatte Raphael Ragucci, so der bürgerliche Name von RAF Camora, noch 2018 angekündigt, dass nach seinem Album ZENIT Schluss sei. Der Österreicher mit italienischen Wurzeln wollte eher hinter den Kulissen als reiner Produzent weitermachen und das Mikrofon an den Nagel hängen.

„Aus Geschäfts­sicht ist es unlogisch, aufzuhören, wenn richtig Geld fließt. Aber ich bin nicht nur Geschäftsmann, sondern auch Künstler. […] Ich bin großer Metallica­-Fan. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann gemerkt habe: Das, was Metallica darstellt, und das, was die Personen hinter Metallica sind, das passt nicht mehr zusammen. Diesen Punkt habe ich auch bei vielen anderen Künstlern beobachtet. Und ich habe mir immer gesagt: Sollte ich mal erfolgreich werden, will ich meinen Zenit auf keinen Fall überschreiten“, begründete Ragucci damals noch seinen Rückzug.

Nach dem Erfolg von ZENIT überlegte er es sich aber anders, und lieferte mit dem Überaschungsalbum ZUKUNFT, ZUKUNFT II und PALMEN AUS PLASTIK 3, die finale Zusammenarbeit mit Bonez MC, gleich mehrere Nachfolger ab. Alle drei Alben schafften es bis an die Spitze der Charts und sorgten dafür, dass Camoras Musik weiter gestreamt wurde. Und die Erfolgsstory scheint auch erstmal nicht zu enden, denn an diesem Freitag, den 23. Juni, kommt schon das neue Album des Wieners mit dem dem Titel XV raus. Gefeatured werden darauf andere erfolgreiche deutschsprachige Musiker wie der Rapper Cro und Luciano. Letzter war übrigens im Jahr 2022 der meistgestreamte deutschsprachige Künstler.