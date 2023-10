Fler würde Cristiano Ronaldo oral befriedigen – für zehn Millionen

TikTok, Plattform der Lippenbekenntnisse? Zumindest würde Fler, wie er dort sagt, Ronaldo einen Blowjob geben.

Der Berliner Rapper Fler hat in einem Video, das auf TikTok kursiert, über die Penisgröße des Fußballspielers Cristiano Ronaldo gesprochen. In dem Clip hält der 41-jährige Musiker Live-Calls ab, wobei sein Anrufer die Aussage tätigt, dass Ronaldo besser bestückt sei als er.

Blowjob für zehn Millionen

Zur Überraschung der Community reagiert Fler gelassen auf diese Vermutung. Er bringt außerdem die Idee ins Gespräch, dass er es für eine beträchtliche Geldsumme in Betrachtung ziehen würde, das beste Stück des Fußballstars in den Mund zu nehmen: „Aber sei mal ehrlich, für zehn Millionen? Ganz im Ernst, wenn man für zehn Millionen kurz mal Ronaldo so in den Mund nimmt, Alter, ist eigentlich gut.“ Den Ausschnitt gibt es auf der Seite eines Users hier auf TikTok zu sehen.

Fler fährt eine neue Schiene?

Der Westberliner, dessen bürgerlicher Name Patrick Losenský ist, scheint womöglich eine Veränderung in seiner Einstellung zur Homosexualität durchzumachen. In früheren Texten hat er, neben zahlreichen weiteren Deutschrapper:innen, laut einer Analyse des „Spiegels“ aus 2020 dazu beigetragen, dass etwa 30 Prozent aller Deutschrap-Songs sexistische Wörter enthielten.

Diesen Sommer veröfffentlichte Fler unter anderem auch ein Bild mit der Dragqueen Olivia Jones und kommentierte es auf X und Instagram mit einem Regenbogen-Emoji (im Juni feierte die LGBTIQ-Szene weltweit den „Pride Month“).