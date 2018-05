Florence + The Machine: Hört hier zwei neue Songs des kommenden Albums „HIGH AS HOPE“

Ihr viertes Album soll 2018 erscheinen.

Ist im ECHO-Trubel hier fast untergegangen: Florence + the Machine haben am Donnerstag eine neue Single veröffentlicht. Der Song „Sky Full Of Song“ ist der erste Vorbote ihres vierten Albums und gleichzeitig ihr erstes musikalisches Lebenszeichen seit dem 2015 erschienenen Vorgänger HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL. Hört und seht „Sky Full Of Song“ von Florence + the Machine hier im Video-Stream: https://youtu.be/R1TSiB9OuVM Sängerin Florence Welch sagt über „Sky Full Of Song“: „This was a song that just fell out of the sky fully formed. Sometimes when you are performing you get so high, it’s hard to know how to…