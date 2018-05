The Rolling Stones sind derzeit auf #nofilter-Europatour und entpuppen sich dabei als große Fans von Florence Welch. Nicht nur, dass die Sängerin mit ihrer Band Florence + The Machine beim Konzert der Rocklegenden im Londoner Olympiastadion als Vorgruppe agieren durfte: Florence Welch wurde sogar für ein Duett mit Mick Jagger auf die Bühne eingeladen.

Auch interessant „Kein musikalisches Genie“: Charlie Watts von den Rolling Stones über David Bowie Mit Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger gab Florence Welch die Ballade „Wild Horses“ vom 1971 erschienenen Album STICKY FINGERS zum Besten. Einen Videomitschnitt des Duetts findet Ihr hier:

https://www.youtube.com/watch?v=HudLcxBFFMk Video can’t be loaded: Rolling Stones Wild Horses May 25 2018 London Stadium Duet With Florence (https://www.youtube.com/watch?v=HudLcxBFFMk)

The Rolling Stones werden im Zuge ihrer #nofilter-Tour auch für zwei Konzerte nach Deutschland kommen. Am Freitag, den 22. Juni, gastiert die Band im Berliner Olympiastadion, bevor sie in der darauffolgenden Woche, genauer am Samstag, den 30. Juni, in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart auftreten werden. Der Support für beide Konzerte in der Bundesrepublik kommt von The Kooks.

Tickets für die (vielleicht letzten) Stones-Konzerte in Deutschland sind noch erhältlich – unter anderem im Musikexpress-Ticketshop. Eintrittskarten für Berlin kosten rund 111 Euro, während Stuttgart mit 182 Euro zu Buche schlägt.

Unterdessen haben Florence + The Machine ihr neues Album HIGH AS HOPE angekündigt. Das Nachfolgeralbum des 2015 erschienenen HOW BIG, HOW BLUE, HOW BEAUTIFUL erscheint am 29. Juni.