Mit Stargast Jagger: Über 7.500 Gitarristen spielen gemeinsam „Hey Joe“ in Breslau

Für einen Weltrekord hat das Zusammentreffen allerdings nicht gereicht.

In der polnischen Stadt Breslau haben am Mittwoch (1. Mai) mehr als 7.500 Gitarristinnen und Gitarristen gemeinsam Jimi Hendrix‚ „Hey Joe“ gespielt – um genau zu sein, waren es 7531 Personen. Doch um den Weltrekord von 2023 zu brechen, hätten noch weitere 436 Teilnehmende gefunden werden müssen.

Somit bleibt der alte Rekord von 7967 an einem Ort gleichzeitig „Hey Joe“ spielenden Menschen unberührt. Spaß hat es dem Veranstalter Leszek Cichonski dennoch gemacht: „Es war wunderschön, es war es wert, hier zu sein“, sagte dieser gegenüber der Nachrichtenagentur „PAP“.

So sah der Rekordversuch von oben aus:

Trotz des gescheiterten Rekordversuchs scheint die Stimmung bei schönem Wetter gut gewesen zu sein. Von der Bühne erklang neben dem Jimi-Hendrix-Hit auch die Europahymne „Ode an die Freude“, weil Polen am Mittwoch seit 20 Jahren der Europäischen Union angehört.

Chris Jagger als Stargast

Die Veranstaltung zum Rekordversuch fand bereits zum 22. Mal statt. Jedes Jahr kommt ein neuer bekannter Gast, um mit den tausenden Musiker:innen zu feiern. Dieses Jahr besuchte Chris Jagger die 600.000-Einwohner:innen-Stadt. Mick Jaggers Bruder heizte die Menge vor Start des Rekordversuches ein und sang „Satisfaction“ den Rolling Stones.

Mick Jaggers vier Jahre jüngerer Bruder hat bereits im Jahr 1973 sein erstes Album YOU KNOW THE NAME BUT NOT THE FACE herausgebracht. Seitdem hat der 76-Jährige durchgängig Musik veröffentlicht, wie 2021 sein jüngstes Werk MIXING UP THE MEDICINE. Ebenfalls 2021 hat er sein Buch „Talking To Myself“ herausgebracht. In der Autobiografie erzählt Jagger aus seinem Leben, berichtet von den Höhen und Tiefen der Schauspiel- und Filmarbeit und seiner Liebe zur Musik. Auch die Familiengeschichte und somit die Beziehung zu seinem Bruder Mick Jagger wird im Buch thematisiert.