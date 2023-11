Fluchen verboten: So hielt sich Dave Grohl ans Gesetz in Abu Dhabi

Ein gewisser Zettel sollte Grohl beim Foo-Fighters-Gig in Abu Dhabi von größerem Ärger fernhalten.

Wer in Abu Dhabi das „F-Wort“ benutzt, muss mit bis zu einem Jahr Gefängnis rechnen. Daran musste sich auch Dave Grohl während des Foo-Fighters-Konzerts am 26. November halten. Um ihn durchgängig an das Verbot zu erinnern, wurde sogar extra ein Zettel vor seinen Füßen auf der Bühne platziert.

Gleich zweimal untereinander stand „Nicht fluchen“ auf Englisch und in Großbuchstaben auf dem DIN-A4-Zettel, welchen er später an sein Mikrofon befestigte. „Ich glaube, das ist das erste Mal überhaupt“, kommentierte Dave Grohl seinen Erfolg, bei einem Konzert mal nicht geflucht zu haben.

So sah die Warnung auf der Bühne aus:

Weiterhin erklärte Grohl, dass Taylor Hawkins diesen Info-Zettel „geliebt hätte“. Er würde außerdem dreimal pro Woche von dem 2022 verstorbenen Schlagzeuger der Band träumen. „Ich habe letzte Nacht von ihm geträumt, dass er eine Glatze und einen Pferdeschwanz hat. Ich schwöre bei Gott, das habe ich wirklich geträumt“, erzählte er live auf der Bühne, bevor er Hawkins den Foo-Fighters-Hit „Everlong“ widmete.

Dave Grohl darf bald wieder auf der Bühne fluchen: Die Foo Fighters starten am 29. November ihre Tour in Australien. In Deutschland sind im Rahmen der Tour aber aktuell keine Konzerte geplant.