Dave Grohl jammt mit zwölfjährigen Anthrax-Sohn im Studio (Video)

Der Foo-Fighters-Frontmann spielte gemeinsam mit dem Teenager „Everlong“. Hier anhören.

Scott Ian, der Gitarrist der Band Anthrax, postete ein Video auf Instagram, das Rock- und Metal-Herzen zum Schmelzen bringen soll. Foo Fighters‘ Dave Grohl ist in dem Clip zu sehen, wie er mit Ians zwölfjährigen Sohn Revel im Studio den Track „Everlong“ performt. Den Beitrag kommentierte der Vater mit den Worten: „Rev hat Pat den Tag frei gegeben. Er verdient es. Er ist der netteste Kerl überhaupt. Alle diese Typen hier sind es. Ich liebe euch Foo Fighters. Jetzt hab ich es gesagt.“ Mit Pat ist hierbei Pat Smear, der eigentlich Foo-Fighter-Gitarrist gemeint.

Revel spielte den Klassiker der Band bereits 2019 mit den Foo Fighters beim Bourbon & Beyond Festival in Louisville. Der Anthrax-Gitarrist und sein Sohn zollten damals dem verstorbenen Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins Tribut, indem sie mehrere Songs der Band mit Scott an der Gitarre und Revel am Schlagzeug coverten.

Ian sagte dazu noch:„ Wir haben die ganze Woche über unsere Lieblings-Foo-Tracks gejammt.“ Er fuhr fort, „Wir heilen unsere Herzen mit der Kraft des Rocks. Wir lieben euch Taylor und Dave und Pat und Chris und Nate und Rami.“

