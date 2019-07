Die Foo Fighters wurden 1994 von Ex- Nirvana -Drummer Dave Grohl gegründet, der das erste Album der Band bis auf wenige Ausnahmen noch komplett im Alleingang einspielte. Um die Songs auch auf die Bühne bringen zu können, holte sich Grohl im Laufe der Jahre weitere Bandmitglieder wie Pat Smear (The Germs), Nate Mendel (Sunny Day Real Estate), Taylor Hawkins, Chris Shiflett (No Use For A Name) und Rami Jaffee (The Wallflowers) an die Seite.